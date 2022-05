Le premier ministre annonce des changements dans la composition de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement





OTTAWA, ON, le 27 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement :

Matthew Cassar devient membre pour un mandat de cinq ans, à compter du 26 mai 2022.

Foluke Laosebikan, c.r., devient membre pour un mandat de cinq ans, à compter du 26 mai 2022.

Le premier ministre a également annoncé les changements suivants :

Craig Forcese devient vice-président pour le reste de son mandat en cours, qui prendra fin en 2024, à compter du 26 mai 2022.

John Davies est reconduit dans ses fonctions de directeur général du Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour une période de trois ans, à compter du 12 août 2022.

L'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement agit de façon totalement indépendante. Il est chargé de s'assurer que les organismes canadiens affectés à la sécurité nationale et au renseignement respectent la loi et mènent uniquement des activités raisonnables et nécessaires.

