ICCPP présente ses forces globales avec le lancement des journées portes ouvertes de l'usine ICCPP #Online

SHENZHEN, Chine, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- ICCPP, une entreprise écologique globale d'atomisation, a clôturé sa première journée portes ouvertes de l'usine ICCPP #Online le 17 mai. L'événement, co-organisé par le Comité de l'industrie de la cigarette électronique, l'ECCC chinois, UKVIA et 2 FIRSTS, est une série en cours dans le cadre de l'objectif d'ICCPP de renforcer les liens avec les clients mondiaux. Les clients souhaitant assister à la prochaine journée portes ouvertes #Online de l'usine ICCPP peuvent s'inscrire ici ou scanner le code QR ci-dessous.

Avec près d'une décennie d'expérience dans l'industrie, ICCPP a construit un écosystème complet de la chaîne industrielle couvrant tous les principaux secteurs, y compris la recherche et le développement, l'innovation produit, la fabrication intelligente, l'exploitation de la marque, et plus encore. Au cours de la première journée portes ouvertes #Online de l'usine, ICCPP a offert aux participants une visite exclusive de l'une de ses usines de pointe, soulignant ses atouts de fabrication en tant que leader mondial de la solution globale pour l'industrie de l'atomisation.

L'usine, qui s'étend sur une superficie de 40 000 mètres carrés, est située à Dongguan, une importante ville industrielle en Chine. L'hôte professionnel et le guide de l'usine ont présenté les lignes de production hautement flexibles d'ICCPP, les processus de fabrication, les processus de gestion de la qualité et le contrôle de la qualité des produits finis. À l'avenir, ICCPP prévoit de porter ses forces en matière de fabrication moderne à un niveau encore plus élevé grâce à un processus de production entièrement automatisé et à une ligne de production d'équipements automatiques développée par ses soins.

Près de 20 participants ont pris part à l'événement, dont des entreprises internationales de tabac telles que Philip Morris International (PMI) et des clients de marque du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada et de l'Indonésie.

« C'est notre premier événement de la série. Avec d'autres journées portes ouvertes à venir, il sera plus facile pour les amis mondiaux d'en apprendre davantage sur les capacités d'ICCPP dans divers aspects en tant qu'acteur de premier plan dans l'industrie. Nous sommes convaincus que ces événements favoriseront une communication et une collaboration continues, ainsi que la croissance bénéfique de l'industrie du vaping », a déclaré Everest Zhao, PDG et fondateur d'ICCPP.

Outre les activités en ligne, ICCPP participera également à la Vaper Expo UK à Birmingham du 27 au 29 mai. Les personnes intéressées pourront ICCPP au stand E80 de la Vaper Expo UK.

À propos d'ICCPP

ICCPP est un groupe technologique mondial qui possède près d'une décennie d'expérience dans la recherche et le développement, la conception et la fabrication de produits, et la gestion de marques. En tant que leader mondial dans la fourniture de solutions technologiques d'atomisation, l'entreprise dispose de six bases de production et de six succursales internationales. Avec plus de 6 000 employés à travers le monde, ICCPP a déjà étendu ses activités à plus de 70 pays et régions, gagnant la confiance de près de 30 millions d'utilisateurs dans le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.iccpp.com/.

