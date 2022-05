La solution à petites cellules conteneurisée Open vRAN de Mavenir remporte un prix pour sa contribution exceptionnelle à la technologie ou à l'architecture émergentes





Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux, avec un logiciel natif du cloud qui s'exécute sur n'importe quel cloud, et qui transforme la façon dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui avoir remporté un prix aux SCF Small Cell Awards 2022 pour sa contribution exceptionnelle aux technologies ou architectures émergentes, pour sa conception et sa livraison du premier réseau d'accès radio virtualisé ouvert à petites cellules entièrement conteneurisé (Open vRAN), à des fins de connectivité intérieure et extérieure.

La solution conteneurisée Open vRAN de Mavenir est une première en son genre et combine l'interopérabilité d'Open RAN avec la portabilité et la flexibilité des conteneurs. Cette solution à petites cellules apporte les mêmes approches d'avenir de l'Open RAN et de la conteneurisation en ayant des impacts significatifs dans les réseaux macro aux réseaux à petites cellules.

Cette démonstration d'une solution conteneurisée est une étape majeure dans la transition de la connectivité, et du passage d'une infrastructure physique à un environnement numérique basé dans le cloud. Les conteneurs font passer la virtualisation à la prochaine étape, permettant aux charges de travail réseau de s'exécuter n'importe où, sur site, cloud privé ou cloud public. La même solution peut être facilement déplacée vers une plateforme différente sans aucun changement, produisant la meilleure utilisation des ressources au meilleur prix. La conteneurisation confère une plus grande flexibilité, mais également d'importants avantages en termes de vitesse et de coût de déploiement. Le déplacement des fonctions réseau vers une plateforme différente peut se faire en quelques minutes.

La combinaison de l'Open RAN et de la conteneurisation dans une seule même architecture apporte :

De nouvelles sources de revenus, en abaissant le seuil de rentabilité pour les déploiements de petites cellules

Une plus grande flexibilité pour gérer les charges de travail

Une augmentation du pool de fournisseurs et une stimulation de l'innovation

Présentation du prix au Small Cell World Summit, Caroline Gabriel, Rethink Technology Research : « Les juges ont été enthousiasmés par cette solution, car elle a combiné deux technologies importantes, d'une manière qui contribue à un objectif clé pour les opérateurs : la gestion entièrement distribuée de la charge et du trafic. Cela va être très important pour rendre les réseaux de petites cellules virtualisés évolutifs et efficaces. »

L'architecture conteneurisée Open vRAN est complétée par le portefeuille radio OpenBeam de Mavenir, conçu pour répondre à un large éventail de cas d'utilisation, y compris une couverture de base sur toutes les bandes de fréquences, les petites cellules extérieures, urbaines et rurales.

La livraison de petites cellules de Mavenir combinant Open RAN et conteneurisation est actuellement déployée par Vodafone UK pour la connectivité intérieure et extérieure, et mise en oeuvre dans un pilote Open RAN 4G/5G avec Türk Telekom.

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s'attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

