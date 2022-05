Déclaration - Le ministre Mendicino annonce de nouvelles lettres de mandat aux administrateurs généraux des agences de Sécurité publique





OTTAWA, ON, le 27 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Les agences de la sécurité publique accomplissent du travail incroyable chaque jour pour protéger les Canadiens et Canadiennes. Que ce soit la sécurité communautaire ou nationale, la Gendarmerie royale du Canada, le Service correctionnel du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité sont sur la ligne de front. Aujourd'hui, je suis fier de confier de nouvelles lettres de mandats à leurs administrateurs généraux.

Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer les travailleurs de première ligne, tout en poursuivant des réformes principales. Ainsi, les agences peuvent s'acquitter de leurs obligations et protéger les Canadiens et Canadiennes. Ces efforts s'effectuent de différentes façons : créer de nouveaux programmes et de nouvelles lois, ajouter aux progrès déjà réalisés et, principalement, contrer le racisme systémique et la misogynie, améliorer la surveillance et la reddition des comptes et bâtir une culture d'inclusion et de respect. De cette façon, tout le monde - femme, personnes racialisées, communautés LGBTQ2+, Autochtones - peut se voir représenté par les organismes d'application de la loi et y faire confiance.

On s'attend à ce que la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, accélère les réformes de la gendarmerie, en veillant à ce que l'institution réponde aux besoins des communautés qu'elle dessert. La commissaire aura pour mandat de continuer à lutter contre le racisme systémique et de diriger la GRC dans sa transformation continue vers une culture sans harcèlement, discrimination ou violence.

Dans le système correctionnel du Canada, des progrès ont été réalisés pour améliorer le bilan des délinquants noirs, autochtones et racialisés et régler le problème de la surreprésentation de ces derniers. Toutefois, il reste encore du travail à faire. C'est pourquoi j'ai demandé à la commissaire du SCC, Anne Kelly, de poursuivre les efforts pour améliorer la réadaptation, réduire la récidive et éliminer la violence sexuelle et la coercition dans les prisons.

Le président de l'ASFC, John Ossowski, devrait s'appuyer sur les récentes avancées pour moderniser et maintenir l'intégrité de la frontière du Canada. L'ASFC continuera de protéger la frontière canadienne avec professionnalisme et compassion.

Dans le cadre des efforts plus vastes pour protéger notre sécurité nationale et contrer l'ingérence étrangère et d'autres menaces, notamment la désinformation et les cyberattaques, le directeur du SCRS David Vigneault sera appelé à protéger l'écosystème de recherche et la propriété intellectuelle du Canada, ainsi que nos institutions démocratiques. De plus, il offrira des conseils sur la modernisation de la Loi sur le SCRS.

Je suis très fier des progrès réalisés à ce jour. J'attends avec impatience d'établir une relation de travail productive et collaborative avec tous les administrateurs généraux du portefeuille alors que nous travaillons ensemble pour bâtir un Canada plus sécuritaire. »

Les renseignements relatifs aux attentes particulières de chaque administrateur général et aux engagements liés au mandat des quatre organismes du portefeuille se trouvent dans les lettres de mandat.

