Le secteur Postes Canada déclare une perte avant impôt de 129 millions de dollars au premier trimestre





La baisse de revenus du secteur d'activité Colis a été importante par rapport aux revenus élevés au premier trimestre l'année dernière, lorsque les magasins étaient fermés.

OTTAWA, ON, le 27 mai 2022 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 129 millions de dollars au premier trimestre de 2022, la diminution des revenus ayant été supérieure à celle des coûts. La perte de revenus avant impôt pour ce secteur a augmenté de 52 millions de dollars, soit 67,7 %, comparativement à la même période en 2021.

Au premier trimestre de 2022, les revenus du secteur Postes Canada ont diminué de 120 millions de dollars, soit 6,1 %1, comparativement à la même période en 2021. Cette diminution est essentiellement attribuable à la baisse des volumes de colis au premier trimestre de 2022, comparativement aux volumes de colis élevés au premier trimestre de 2021, alors que de nombreux magasins de vente au détail avaient fermé leurs portes en raison de la COVID-19. Les revenus et les volumes du secteur Courrier transactionnel ont également diminué par rapport à l'année précédente, alors que les revenus et les volumes de Marketing direct ont augmenté.

Les charges d'exploitation ont diminué 77 millions de dollars, soit 2,3 %, au premier trimestre de 2022, comparativement à la même période en 2021. Les charges liées à la main-d'oeuvre ont diminué de 34 millions de dollars en 2022 en raison de la baisse des volumes de colis et d'une journée payée de moins que l'exercice 2021, alors que les charges liées aux avantages du personnel ont diminué de 85 millions de dollars en raison de l'augmentation des taux d'actualisation. Ces diminutions ont été en partie compensées par l'augmentation des coûts liés au transport et aux installations, ainsi que par l'augmentation des dépenses pour soutenir le réseau de la Société et améliorer sa capacité.

Depuis longtemps, Postes Canada a pour mandat de maintenir son autonomie financière tout en servant l'ensemble de la population canadienne. La pandémie a accéléré l'adoption du magasinage en ligne au Canada, ce qui a rapidement fait évoluer les besoins de la population et l'importance que celle-ci accorde à son service postal. Comme la demande pour les services postaux a changé dans toutes les régions du pays, la Société investit dans l'accroissement de sa capacité, l'amélioration de son service et l'innovation. L'autonomie financière demeure l'objectif à moyen et à long terme de la Société, tandis que l'accent doit être mis immédiatement sur les améliorations et les investissements essentiels nécessaires pour répondre aux besoins en évolution de la population canadienne et appuyer les entreprises de toutes tailles.

Colis

Au premier trimestre de 2022, les revenus du secteur d'activité Colis ont diminué de 92 millions de dollars, soit 9,6 %, tandis que les volumes ont baissé de 23 millions d'articles, ou 23,1 %, par rapport à la même période l'année précédente, quand les volumes ont atteint des niveaux exceptionnellement élevés en raison du magasinage en ligne et des retours d'articles suivant la période des Fêtes, quand les magasins étaient fermés en raison de la COVID-19. La capacité limitée du transport aérien d'arrivée et les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale ont nui aux volumes et aux revenus du secteur Colis au premier trimestre de 2022.

Courrier transactionnel

Au premier trimestre de 2022, les revenus du secteur Courrier transactionnel ont diminué de 36 millions de dollars, soit 5 %, et les volumes ont diminué de 65 millions d'articles, soit 9,1 %, par rapport à la même période en 2021. L'érosion du secteur Courrier transactionnel s'est poursuivie au cours de ce trimestre alors que les consommateurs et expéditeurs optent de plus en plus pour les communications numériques. Les restrictions liées au transport aérien ont eu une incidence négative sur les revenus du premier trimestre. Les revenus ont aussi été touchés, puisque la Société a gardé les timbres aux mêmes prix réglementés qu'en 2020 en raison de la COVID-19.

Marketing direct

Le secteur d'activité Marketing direct continue de se remettre de l'impact des reports et des annulations des campagnes de marketing, lesquels se sont fait sentir dès le début de la pandémie. Au premier trimestre de 2022, les revenus du secteur Marketing direct ont augmenté de 18 millions de dollars, soit 8 %, et les volumes se sont accrus de 66 millions d'articles, soit 7,6 %, par rapport à la même période l'année précédente. Les services Courrier personnalisé de Postes CanadaMC et Courrier de quartier de Postes CanadaMC ont commencé à connaître une reprise qui est attribuable au retour au magasinage en personne, mais certaines entreprises ont fermé leurs portes ou ont fait face à des limites de capacité en raison de la COVID-19, réduisant ainsi la demande pour les campagnes de marketing.

Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôt de 100 millions de dollars au premier trimestre de 2022, comparativement à une perte avant impôt de 19 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Purolator a annoncé un résultat avant impôt de 28 millions de dollars au cours de ce trimestre. C'est une diminution de 23 millions de dollars, soit 45,9 %, par rapport au résultat de 51 millions de dollars pendant la même période en 2021. SCI a enregistré un résultat avant impôt de 2 millions de dollars au premier trimestre, soit une diminution de 70,3 % par rapport à 6 millions de dollars pendant la même période l'année précédente.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

Tous les pourcentages dans le présent communiqué ont été rajustés pour tenir compte des différences entre les jours ouvrables et les journées payées et sont calculés en fonction de valeurs arrondies au millier près. Le premier trimestre de 2022 comptait le même nombre de jours ouvrables et une journée payée de moins comparativement à la même période en 2021.



Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 27 mai 2022 à 13:05 et diffusé par :