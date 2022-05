Les actionnaires de Résolu votent en faveur de l'ensemble des propositions à l'assemblée annuelle





MONTRÉAL, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires en ligne et en personne. Des droits de vote rattachés à un total de 60 514 091 actions ordinaires, soit 78,8 % des actions en circulation, ont été exercés à l'assemblée. Les actionnaires ont voté en faveur de chaque proposition, y compris l'élection des huit candidats au poste d'administrateur et ce, par une majorité considérable :

CANDIDAT(E) POUR CONTRE ABSTENTION SANS

VOTE Nbre d'actions % Nbre d'actions % Nbre d'actions Randall C. Benson 55 551 033 98,4 932 490 1,7 17 881 4 012 687 Suzanne Blanchet 56 211 345 99,5 271 689 0,5 18 370 4 012 687 Duncan K. Davies 56 276 317 99,6 205 519 0,4 19 568 4 012 687 Jennifer C. Dolan 55 598 953 98,4 884 220 1,6 17 931 4 012 687 Rémi G. Lalonde 56 193 165 99,5 287 972 0,5 20 267 4 012 687 Bradley P. Martin 55 976 561 99,1 505 262 0,9 19 581 4 012 687 Alain Rhéaume 52 741 675 93,4 3 739 284 6,6 20 445 4 012 687 Michael S. Rousseau 54 914 047 97,2 1 575 537 2,8 11 820 4 012 687

Les autres propositions à l'égard desquelles les actionnaires se sont prononcés favorablement comprennent les suivantes :

la ratification de la nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre de cabinet d'experts-comptables indépendant agréé de la Société pour l'exercice 2022;

un vote consultatif sur l'approbation de la rémunération des membres de la haute direction visés, telle qu'elle est divulguée dans la circulaire de sollicitation de procurations.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et des papiers, qu'elle commercialise dans plus de 60 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

