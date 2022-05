Des organisations d'aide à l'établissement aident les réfugiés afghans à s'adapter à leur nouvelle vie au Canada





OTTAWA, ON, le 27 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible. Le Canada a maintenant accueilli un total de 14 485 réfugiés afghans, et d'autres arrivent chaque semaine.

D'un océan à l'autre, les fournisseurs de services du Programme d'aide à la réinstallation (FS PAR) aident les nouveaux arrivants, y compris les Afghans, à se sentir accueillis dans leurs nouvelles communautés.

La Thunder Bay Multicultural Association (lien en anglais seulement) de l'Ontario a accueilli près de 100 nouveaux arrivants afghans depuis août 2021. Elle offre des renseignements, une orientation et des services d'aiguillage à la plus grande communauté qui aide les nouveaux arrivants à s'intégrer. Pour aider à gérer la récente arrivée massive dans cette région, l'Association a embauché M. Eid Mohammad Sultan, un réfugié afghan et ancien interprète pour les Forces armées canadiennes. Il travaille comme interprète pour aider d'autres réfugiés à accéder à des services communautaires essentiels en anglais. M. Sultan constitue un atout pour l'Association et, avec sa famille, il s'est bien établi à Thunder Bay. L'Association a également aidé deux parents afghans à trouver un emploi à temps plein durable et à inscrire les six enfants de la famille à l'école peu de temps après leur arrivée. Grâce à ce soutien, les parents se sont épanouis et ont depuis reçu une promotion à leur travail.

Voici d'autres exemples de FS PAR dont le travail est essentiel pour aider les réfugiés à s'adapter à la vie au Canada :

Depuis août 2021, Catholic Social Services (CSS) (lien en anglais seulement) à Edmonton , en Alberta , a accueilli plus de 500 réfugiés afghans à Edmonton et à Red Deer , y compris 170 défenseurs des droits de la personne et leurs familles. CSS a aidé à réinstaller ce groupe de défenseurs des droits de la personne en offrant de la formation linguistique, une orientation, des logements et d'autres ressources. Depuis leur réinstallation, les défenseurs des droits de la personne ont commencé à créer des liens avec des musées locaux pour explorer des façons de collaborer pour préserver et consigner les violations des droits de la personne et les crimes de guerre en Afghanistan , ainsi que pour raconter leur histoire par les arts.

, en , a accueilli plus de 500 réfugiés afghans à et à , y compris 170 défenseurs des droits de la personne et leurs familles. CSS a aidé à réinstaller ce groupe de défenseurs des droits de la personne en offrant de la formation linguistique, une orientation, des logements et d'autres ressources. Depuis leur réinstallation, les défenseurs des droits de la personne ont commencé à créer des liens avec des musées locaux pour explorer des façons de collaborer pour préserver et consigner les violations des droits de la personne et les crimes de guerre en , ainsi que pour raconter leur histoire par les arts. Depuis août 2021, l'Association for New Canadians (lien en anglais seulement) à St. John's , à Terre-Neuve-et- Labrador , a aidé plus de 275 réfugiés afghans dans la province. Elle a collaboré avec des entreprises locales, des églises et des membres des communautés pour recueillir des articles ménagers, des jouets, des vêtements et des dons en espèces afin d'aider les réfugiés nouvellement arrivés. En novembre 2021, elle s'est associée à la section locale 1620 d'ouvriers en électricité, qui a recueilli plus de 30 000 $, pour soutenir le parrainage privé d'une famille afghane en vue de sa réinstallation dans la province.

Les FS PAR de partout au pays sont essentiels à la réinstallation des nouveaux arrivants, et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada continuera de travailler étroitement avec eux pour accueillir les ressortissants afghans au Canada.

Des photos des arrivées précédentes de réfugiés afghans sont disponibles dans Dropbox pour les médias. Vous pouvez également suivre les progrès du Canada en matière d'accueil des réfugiés afghans au Canada.

Citations

« Les excellents fournisseurs de services de réinstallation du Canada offrent aux réfugiés afghans l'aide dont ils ont besoin pour bâtir leur nouvelle vie au pays et les services qu'ils offrent sont essentiels à la réinstallation de tout nouvel arrivant dans sa communauté. Les nouveaux arrivants sont indispensables à notre réussite alors que nous nous remettons de la pandémie, et je tiens à remercier ces organisations qui continuent de soutenir certaines des personnes les plus vulnérables au monde. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La Thunder Bay Multicultural Association a eu le privilège d'aider des réfugiés afghans à trouver leur nouveau chez-soi et à bâtir leur vie à Thunder Bay. Nous avons été témoins de la réunion de familles, de la confiance acquise par les adultes et les enfants en tant que membres de notre communauté, et de l'accueil de nouveau-nés dans les familles depuis leur arrivée. Ce travail est émotionnel et souvent compliqué, mais toujours très valorisant. »

- Cathy Woodbeck, directrice exécutive, Thunder Bay Multicultural Association

Faits en bref

Le Programme d'aide à la réinstallation offre aux réfugiés pris en charge par le gouvernement des mesures de soutien immédiates et essentielles pour assurer leurs besoins les plus essentiels, comme un logement temporaire, de l'aide pour trouver un logement permanent et les inscrire, eux et leurs familles, aux programmes fédéraux et provinciaux essentiels.

Les réfugiés pris en charge par le gouvernement sont réinstallés dans des communautés où il y a un fournisseur de services de réinstallation financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. La Province de Québec reçoit un financement distinct pour fournir des services similaires dans le cadre de l'Accord Canada-Québec.

Les réfugiés parrainés par le secteur privé sont réinstallés dans la communauté où réside leur parrain.

En janvier 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 35 millions de dollars pour élargir les services d'établissement pour les nouveaux arrivants dans les petites villes et les communautés rurales. Cet investissement comprend 21 millions de dollars pour ajouter neuf nouveaux FS PAR en Colombie-Britannique, en Alberta , au Manitoba et au Nouveau-Brunswick.

, au et au Nouveau-Brunswick. Plus tôt cette semaine, près de 300 réfugiés afghans parrainés par le secteur privé sont arrivés à Toronto .

