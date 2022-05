LE CANADA FOURNIRA PLUS DE LOGEMENTS AUX FEMMES ET AUX ENFANTS QUI FUIENT LA VIOLENCE DOMESTIQUE





CALGARY, AB, le 27 mai 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Les femmes et les enfants qui fuient la violence domestique dans les communautés du Canada auront désormais plus d'endroits vers lesquels se tourner.

Aujourd'hui, L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Marci Ien, Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et George Chahal, député de Calgary Skyview, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 121,2 millions de dollars pour construire et réparer des abris totalisant plus de 430 unités, fournissant des lits d'hébergement et des unités de logement de transition aux femmes et aux enfants fuyant la violence domestique dans les municipalités suivantes :

New Hazelton (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Calgary ( Alberta )

( ) Slave Lake ( Alberta )

( ) Whitecourt ( Alberta )

( ) Regina ( Saskatchewan )

) Winnipeg ( Manitoba )

( ) Kawartha Lakes ( Ontario )

) Stratford ( Ontario )

( ) Toronto ( Ontario )

( ) Montréal (Québec)

Shawinigan (Québec)

(Québec) Ste-Agathe-des-Monts (Québec)

(Québec) Miramichi (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Marystown (Terre-Neuve-et- Labrador )

(Terre-Neuve-et- ) Iqaluit ( Nunavut )

Ce financement est fourni dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour femmes et enfants, et provient du Fonds national de co-investissement pour le logement. Les fonds annoncés aujourd'hui viennent de la première phase d'une initiative de 250 millions de dollars découlant du budget de 2021 et visant à soutenir la construction, la réparation et les coûts d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence familiale.

Cette initiative a été élaborée et mise en oeuvre grâce à une solide collaboration avec Hébergement femmes Canada, un réseau de 14 associations provinciales et territoriales de maisons d'hébergement représentant plus de 450 maisons au Canada.

« Tout le monde mérite un endroit sûr où se sentir chez soi. Un endroit où un enfant peut apprendre et grandir dans un environnement stable. C'est pourquoi notre gouvernement fournit des fonds pour construire et exploiter 16 nouveaux refuges et logements de transition dans tout le Canada. Ce seront des lieux de refuge pour les femmes et leurs enfants qui fuient la violence familiale. Ces refuges leur donneront l'occasion de reconstruire leur vie et de devenir autonomes, et ils auront accès à des services de soutien essentiels. Voilà la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La pandémie nous a tous touchés, et pour les femmes et les enfants confrontés à la violence, les répercussions ont été graves. Pour s'attaquer à ce problème, notre gouvernement s'associe aux Refuges pour femmes battues du Canada dans le cadre de l'Initiative d'hébergement et de logement transitoire pour enfants afin d'accroître l'accès à des logements sûrs et abordables partout au Canada. Nous devons tous continuer à dénoncer les actes de violence sexiste, écouter et apprendre des survivants, et réfléchir à la façon dont nous pouvons bâtir un avenir plus égalitaire pour tous. » - L'honorable Marci Ien, ministre de la Condition féminine et de l'Égalité des sexes et de la Jeunesse

"Grâce à notre collaboration avec des partenaires et des fournisseurs, notre gouvernement aide les femmes et les enfants de Calgary et de tout le Canada à accéder à un logement sûr et stable. Ces investissements soutiennent des communautés durables où les familles peuvent jouir d'une vie saine et sécuritaire. " - George Chahal, député de Calgary Skyview

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL, une initiative découlant de la SNL, accorde la priorité aux projets qui viennent en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du budget 2022, le gouvernement du Canada réaffecte 2,9 milliards de dollars de financement dans le cadre du NHCF, de sorte que les fonds seront dépensés d'ici 2025-26.

réaffecte 2,9 milliards de dollars de financement dans le cadre du NHCF, de sorte que les fonds seront dépensés d'ici 2025-26. Cela permettra d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 nouveaux logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements pour les Canadiens qui en ont le plus besoin.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

