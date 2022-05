EXO : HORAIRE D'ÉTÉ POUR LES AUTOBUS DE LA COURONNE NORD DÈS LE 6 JUIN 2022





MONTRÉAL, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Exo avise sa clientèle que l'horaire d'été pour les autobus de la couronne nord sera en vigueur à compter du 6 juin prochain. En effet, considérant la fin des cours des cégeps et universités, l'offre de service a été ajustée en conséquence. Les lignes à l'usage quasi exclusif de la clientèle étudiante sont temporairement retirées de la grille horaire jusqu'à la fin du mois d'août. Par ailleurs, les équipes opérationnelles d'exo en ont profité pour apporter des ajustements mineurs sur l'ensemble des secteurs de la couronne nord dans le but d'améliorer la couverture de service et la ponctualité des lignes.

Nous invitons nos clients à planifier leurs déplacements au moyen de l'application Chrono , notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes favorites. Visionnez ce tutoriel rapide pour en savoir plus.

Autobus

Secteur Laurentides - Ajustement aux horaires pour la période estivale Secteur Terrebonne-Mascouche - Ajustement aux horaires pour la période estivale - Mise en service d'un nouvel arrêt pour la ligne 25 au coin des rues Concorde et Rose-de-Lima. Secteur L'Assomption - Révision de l'offre de service pour améliorer la livraison de service, plus précisément des lignes 1, 8, 9, 14 et 15. - Retrait de certains départs des lignes 100 et 300.

Pour connaître tous les détails des horaires d'été du réseau d'autobus, consultez le site web d'exo à l'adresse exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus.

Trains

Les horaires du service de trains d'exo restent les mêmes pour la période estivale.

Rappelons que certains trains pourront compter, comme c'est le cas actuellement, moins de voitures qu'à l'habitude. Ces décisions sont prises en prenant en compte l'achalandage réel observé sur les départs. Advenant une augmentation significative du nombre de clients, des voitures supplémentaires seront ajoutées.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer l'ensemble des déplacements demandés, comme ce fut le cas au cours de la dernière année.

Horaires lors des fêtes nationales

Alors que les horaires d'été entreront en vigueur le 6 juin 2022 pour les autobus de la couronne nord, il est important de souligner que des horaires spéciaux seront applicables lors des fêtes nationales du 24 juin et du 1er juillet prochains. Ces horaires seront communiqués ultérieurement.

