ROSHN annonce la création d'« ALAROUS », qui apporte sa vision des communautés intégrées sur la côte ouest du Royaume





ALAROUS offre 18 000 nouveaux logements sur un site d'environ 4 millions de mètres carrés dans le nord de Djeddah

Des équipements intégrés et des quartiers piétons visent à apporter un nouveau mode de vie à la ville

DJEDDAH, Arabie Saoudite, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- ROSHN, le principal promoteur immobilier national d'Arabie Saoudite, entièrement détenu par le Fonds d'investissement public (PIF) et présidé par Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, a annoncé le lancement de sa nouvelle communauté ALAROUS lors du match de la MBS League entre Al-Ittihad et Al-Hilal qui s'est tenu au stade King Abdullah Sports City à Djeddah, dans la soirée du 23 mai 2022.

ALAROUS est en cours de construction dans le nord de Djeddah, sur un site stratégique qui offre à sa population un bon accès à la ville par les routes principales et le réseau de transport public. Comme les autres communautés ROSHN, elle est conçue pour offrir un style de vie moderne et ouvert, tout en préservant le riche patrimoine du Royaume et les conceptions urbaines locales. La nouvelle communauté s'étendra sur environ 4 millions de mètres carrés et offrira plus de 18 000 unités résidentielles conçues pour convenir à tous les segments de la société. Elle dispose d'une gamme d'équipements intégrés qui offrent un style de vie de haute qualité et épanouissant à ses résidents, notamment des parcs, des allées piétonnes, des pistes cyclables, des restaurants, des cafés, des écoles et des mosquées.

ALAROUS est la deuxième communauté de ROSHN et s'inscrit dans une stratégie plus large de développement de quartiers modernes et dynamiques dans quatre régions et neuf villes du Royaume d'Arabie saoudite. Son lancement est une autre étape importante vers la réalisation des ambitions de la Vision 2030, qui consiste à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens saoudiens et à stimuler l'accession à la propriété dans tout le pays.

