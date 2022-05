TYAN présente des plateformes de serveurs HPC modernes pour centres de données à l'occasion de l'ISC 2022





TYAN®, un chef de file de la conception de plateforme de serveurs et sa filiale MiTAC Computing Technology Corporation, présenteront leurs dernières plateformes HPC optimisées par les processeurs AMD EPYCtm de 3e génération avec la technologie AMD 3D V-Cachetm pour les déploiements de centres de données lors de l'ISC 2022 (stand D400), qui se tiendra du 30 mai au 1er juin.

"La quantité de données générées par les humains et les machines a augmenté de manière exponentielle, ce qui nécessite une amélioration soutenue de la performance de calcul des centres de données. Dès lors, les centres de données modernes ont besoin d'un mix équilibré de hardware pour gérer efficacement les volumes croissants de données", déclare Danny Hsu, vice-président de l'unité commerciale des infrastructures de serveur, MiTAC Computing Technology Corporation. "Les plateformes de serveurs de TYAN s'appuient sur les processeurs de la série AMD EPYCtm 7003 afin de fournir la meilleure base possible aux centres de données, qui peut être personnalisée en fonction de charges de travail spécifiques."

Optimisation de la performance HPC et des bases de données

Optimisé par les processeurs AMD EPYC de 3e génération, le Transport HX TN83-B8251 est un serveur 2U bisocket avec 16 ports DDR4-3200 DIMM et huit baies de disque SATA échangeables à chaud de 3,5 po. ou NVMe U.2 sans outil. La plateforme prend en charge jusqu'à quatre cartes GPU à double largeur et deux PCIe 4.0 x16 compacts supplémentaires fournissant une topologie optimisée pour améliorer la performance HPC et d'apprentissage profond.

Le Transport CX TN73-B8037-X4S est une plateforme de serveurs 2U multinoeud avec quatre noeuds de calcul accessibles frontalement. Chaque noeud prend en charge un processeur de série AMD EPYC 7003, quatre baies de disques NVMe/SATA 2,5 po. sans outil, huit ports DDR4 DIMM, trois ventilateurs internes, deux ports d'expansion PCIe 4.0 x16 standard, deux NVMe M.2 internes, et un port mezzanine OCP 2.0 LAN. La plateforme est conçue pour des déploiements en centres de données à forte densité et cible des applications évolutives avec un nombre élevé de noeuds.

Le nouveau Transport EX TE45-B8030 est une plateforme de serveurs périphériques 2U dotée d'un processeur de série AMD EPYC 7003 unique, huit ports DDR4-3200 DIMM et cinq ports PCIe 4.0 x16. La plateforme peut accueillir six baies de disques SATA sans outil de 2,5 po., et peut prendre en charge jusqu'à deux NVMe U.2. Le TE45-B8030 assure un rendement élevé de données et traite les données acquises en périphérie. Le module réseau M7129-M942-2V sera également présenté, avec deux ports SFP28 25GbE LAN fonctionnant avec une baie de disques standard de 2,5 po.

Tirant parti des capacités E/S de la CPU AMD EPYC, la carte mère du serveur Tomcat HX S8030 assure une prise en charge PCIe 4.0 totale dans un facteur de forme ATX (12" x 9,8") compact. La carte mère fournit huit ports DDR4 DIMM, cinq ports PCIe 4.0 x16, deux connecteurs SlimSAS 8x pour quatre NVMe, deux ports NVMe M.2, deux 10GbE, et deux ports GbE LAN.

Le Tomcat CX S8253 est une carte mère de serveur bisocket basée sur processeur AMD EPYC 7003 conçue pour un déploiement de châssis 2U monté sur rack avec facteur de forme EATX (12" x 13,4"). La carte mère prend en charge 16 ports DDR4 DIMM, trois ports PCIe 4.0 x16, jusqu'à 16 ports SATA et deux connecteurs SlimSAS 8x pour quatre déploiements NVMe.

Rejoignez TYAN à l'ISC 2022, stand D400 et à l'ISC Digital 2022 sur https://bit.ly/3FhIAYO

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 mai 2022 à 10:55 et diffusé par :