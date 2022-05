MakerBot et Ultimaker décident de fusionner pour accélérer l'adoption mondiale de la fabrication additive





La nouvelle entité a obtenu un financement supplémentaire de 62,4 millions de dollars pour stimuler l'innovation mondiale en matière d'impression 3D

BROOKLYN, N.Y. et UTRECHT, Pays-Bas, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- MakerBot et Ultimaker, deux leaders de l'impression 3D de bureau professionelle, ont annoncé avoir conclu un accord de regroupement d'entreprises qui accélérera l'adoption de la fabrication additive en fournissant un écosystème complet d'impression 3D de bureau composé de matériel, de logiciels et de matériaux.

La nouvelle entité sera soutenue par les investisseurs existants, NPM Capital et Stratasys (Nasdaq : SSYS), et bénéficiera d'un investissement en liquidités de 62,4 millions de dollars pour alimenter l'innovation et l'expansion sur de nouveaux marchés. La nouvelle société sera dirigée par Nadav Goshen, actuel PDG de MakerBot, et Jürgen von Hollen, actuel PDG d'Ultimaker, qui agiront en tant que co-PDG, Nadav gérant les opérations et la R&D et Jürgen les fonctions commerciales.

« Cette fusion marque une étape importante pour Ultimaker et MakerBot », déclare Jürgen von Hollen, PDG d'Ultimaker. « L'innovation et la croissance sont toutes deux essentielles pour faire passer l'impression 3D de bureau d'une technologie spécialisée à une adoption par les entreprises. La nouvelle société tirera parti de sa présence mondiale combinée et l'étendra avec des ventes et des opérations dans les Amériques, l'EMEA et l'APAC. »

« L'innovation technologique est primordiale pour accroître la disponibilité des solutions d'impression 3D professionnelles faciles à utiliser », déclare Nadav Goshen, PDG de MakerBot. « En combinant nos équipes et en tirant parti du financement supplémentaire, nous pouvons accélérer le développement de solutions avancées afin de fournir à nos clients un large portefeuille de solutions matérielles et logicielles pour servir un large éventail de clients et d'applications. »

La nouvelle entité vise à offrir des solutions d'impression 3D de bureau faciles à utiliser et accessibles pour n'importe quelle application, tout en guidant l'industrie vers une fabrication responsable et durable.

La nouvelle société aura son siège aux Pays-Bas et à New York, aux États-Unis. La transaction est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et aux approbations réglementaires. La clôture est actuellement prévue au cours du deuxième ou troisième trimestre 2022.

À propos de MakerBot

MakerBot est un leader mondial dans le secteur de l'impression 3D de bureau. MakerBot donne les moyens aux ingénieurs d'aujourd'hui et de demain grâce à son puissant écosystème de fabrication additive. L'entreprise s'efforce de redéfinir les normes de l'impression 3D en matière de sécurité et d'émissions, de fiabilité, d'accessibilité, de précision et de facilité d'utilisation. Grâce à ce dévouement, MakerBot dispose d'une large base d'installation, gère Thingiverse (la plus grande communauté d'impression 3D au monde) et compte des membres au sein du comité de normalisation UL 2904 pour s'assurer d'être à la pointe des réglementations en matière d'émissions.

À propos d'Ultimaker

Fondée en 2011, Ultimaker a pour mission d'accélérer la transformation du monde vers des solutions flexibles, puissantes et durables. 380 employés collaborent dans le monde entier pour fournir une plateforme qui permet aux clients de profiter pleinement de l'écosystème unique d'Ultimaker, qui offre la plus grande diversité de produits et de services d'impression 3D du secteur. Ultimaker offre une intégration transparente de matériel informatique, de logiciels et de matériaux qui fonctionne parfaitement.

