/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À CALGARY/





CALGARY, AB, le 26 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'iInclusion, à l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et à George Chahal, député de Calgary Skyview, pour annoncer un financement lié à une nouvelle initiative de logement pour les femmes et les enfants à travers le Canada.

Date : Le 27 mai 2022



Heure : 10 h 00 HNM



L'annonce sera diffusée en direct ici :

