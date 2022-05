Le fondateur d'OnlyFans lance une plateforme de cartes à échanger de célébrités, baptisée Zoop, avec le soutien de Polygon





Sous la direction d'une solide équipe de développeurs Web3 et d'anciens dirigeants d'OnlyFans, Zoop s'apprête à lancer sa plateforme de collectionnables numériques optimisée par Polygon, l'écosystème décentralisé de scalabilité Ethereum. La plateforme Zoop permet à ses utilisateurs d'acheter, vendre, collectionner et échanger des cartes de jeu numériques 3D de leurs célébrités préférées.

Sur Zoop, les fans peuvent acquérir des cartes numériques sous licence officielle et en édition limitée, et peuvent les vendre et les échanger sur un marché secondaire.

"Zoop est la destination éprouvée des cartes authentiques de célébrités, permettant à tous les fans, quelle que soit leur expertise technique, de prendre part à l'espace web3.0. Nous accompagnons les utilisateurs pour les aider à acquérir des collectionnables numériques dans le processus d'enchères, à présenter leur collection à leurs amis et à "collectionner pour se connecter" à leurs célébrités préférées d'aujourd'hui et de demain. Zoop fournit un accès à des communautés basées sur les cartes que les utilisateurs possèdent, et offrent des points aux utilisateurs pour leurs interactions avec les autres utilisateurs dans ces communautés. Nous sommes heureux d'annoncer son lancement à l'été 2022", déclare RJ Phillips, fondateur et coPDG de Zoop. "Il s'agit d'un nouvel atout pour les célébrités, qui crée de l'anticipation chez les fans et génère un nouveau moyen pour les marques d'interagir avec leurs clients", ajoute-t-il.

Zoop capitalise sur le marché en plein essor des jeux en blockchain, qui pesait 40 milliards de dollars en 2021. D'ici 2026, le secteur devrait passer à 147 milliards de dollars. En lançant cette plateforme et en la combinant à l'économie des créateurs et influenceurs d'aujourd'hui, l'appli Zoop permet aux fans de collectionner des cartes numériques 3D échangeables de leurs influenceurs et célébrités préférés, promouvant ainsi une interaction plus étroite entre les fans et les influenceurs. Les fans peuvent acheter, vendre et échanger les cartes, mais aussi participer à des concours et des défis pour gagner des points, pour débloquer des récompenses spéciales, notamment l'accès à des communautés d'utilisateurs partageant les mêmes centres d'intérêt. L'écosystème inclusif de Zoop crée de la valeur pour les cartes numériques échangeables en s'appuyant sur un classement entièrement transparent.

L'équipe Zoop sera dirigée par les coPDG Tim Stokely, entrepreneur technologique et fondateur d'OnlyFans, et RJ Phillips. Tim, qui intégrera l'équipe en vue du lancement cet été, apporte une connaissance approfondie de l'économie des créateurs et présente un bilan éprouvé dans la construction d'une véritable licorne technologique. L'expertise de RJ en matière de croissance et de scalabilité en font la parfaite équipe de direction. Ensemble, Tim et RJ projettent de s'appuyer sur leurs précédents succès et leurs connaissances de l'économie des créateurs dans l'optique de faire de Zoop un écosystème mondial de cartes numériques échangeables destiné aussi bien aux créateurs qu'aux fans.

En amont de son lancement initial, Zoop offre un nombre limité de Passes Prioritaires (PP), qui offrent aux premiers utilisateurs un ensemble d'avantages, aussi bien dans l'appli qu'en monde réel, en plus d'airdrops exclusifs pour les détenteurs de PP. Le premier lot de Passes Prioritaires est disponible dès à présent sur mint.zoopcards.com.

Zoop construira sa plateforme numérique sur le réseau blockchain Polygon de renommée internationale. Tout comme Zoop, Polygon croit au Web3 pour tous, ce qui en fait un partenaire idéal et la blockchain naturelle pour la plateforme Zoop. Ces faibles coûts de transaction et son niveau élevé de sécurité rendent l'échange de cartes sur Zoop à la fois sécurisé et accessible pour tous. En outre, l'engagement de Polygon en matière de durabilité pour rendre tous ses NFT négatifs en carbone d'ici la fin de 2022 était un autre critère important pour Zoop.

"Nous sommes ravis de travailler au côté de l'équipe Zoop, qui construit sa plateforme sur Polygon. Zoop partage notre mission d'apporter les technologies Web3 à une audience beaucoup plus large, et permettre aux fans de se connecter à leurs célébrités préférées via Polygon est un nouveau pas dans ce sens", déclare Michael Blank, COO de Polygon Studios, qui a fourni à Zoop une gamme complète de services, notamment une assistance technique, une conception et distribution de jeux Web3, une expansion d'actifs et autres.

L'annonce de Zoop intervient seulement quelques semaines après qu'Instagram a commencé de frapper ses propres jetons non fongibles (NFT) sur le réseau neutre en carbone de Polygon.

À propos de Zoop

Zoop construit un écosystème complet basé sur des cartes échangeables numériques officielles de célébrités. Les fans peuvent facilement acheter, vendre, échanger et collectionner les cartes de célébrités et d'influenceurs qu'ils admirent grâce à une technologie blockchain de pointe. Sur Zoop, les fans peuvent construire leurs collections de carte et gagner des récompenses avec des expériences exclusives de célébrités, tout en forgeant des communautés de collectionneurs partageant les mêmes centres d'intérêt. Les cartes Zoop garantissent l'authenticité via des partenariats officiels avec un panel inégalé de célébrités et de marques. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.zoopcards.com.

À propos de Polygon

Polygon est la principale plateforme de scalabilité et de développement d'infrastructures Ethereum. Sa gamme croissante de produits offre aux développeurs un accès simple à toutes les grandes solutions de scalabilité et d'infrastructure: les solutions L2 (ZK Rollups et Optimistic Rollups), les chaînes connexes, les solutions hybrides, les chaînes autonomes et d'entreprise, les solutions de disponibilité des données, et autres. Les solutions de scalabilité de Polygon ont vu une adoption généralisée avec plus de 19 000 applications hébergées, plus de 3,4 milliards de transactions traitées, plus de 135 millions d'adresses d'utilisateurs uniques, et plus de 5 milliards de dollars d'actifs sécurisés.

Si vous êtes un développeur Ethereum, vous êtes déjà un développeur Polygon! Bénéficiez des txns rapides et sécurisés de Polygon pour votre dApp, et commencez ici.

À propos de Polygon Studios

Polygon Studios ambitionne d'être la destination des projets blockchain les plus populaires au monde. L'équipe Polygon Studios s'attèle à soutenir les développeurs construisant des applis décentralisées sur Polygon en fournissant aux équipes Web2 et Web3 une éventail de services, notamment sous la forme d'assistance aux développeurs, de partenariat, de stratégie, de commercialisation et d'intégrations techniques. Polygon Studios soutient des projets d'horizons variés, d'OpenSea à Prada, d'Adidas à Draft Kings et de Decentral Games à Ubisoft.

