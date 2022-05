Coup d'envoi du Festival Go vélo Montréal : le dimanche 29 mai, place au Défi métropolitain en partance de Pointe-Calumet!





MONTRÉAL, 27 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce dimanche 29 mai, Pointe-Calumet accueillera les participants de la 20e édition du Défi métropolitain, premier grand rendez-vous cyclosportif de la saison. Organisé par Vélo Québec, ce défi donne le coup d'envoi du Festival Go vélo Montréal, présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, un festival unique en Amérique avec ses activités cyclistes, dont le Tour la Nuit (vendredi, 3 juin) et le Tour de l'Île de Montréal (dimanche, 5 juin).



Afin de clore le mois de mai, Mois du vélo, en beauté, le Défi métropolitain propose aux cyclistes de pédaler un parcours non chronométré de 50 à 140 km à leur propre rythme et selon leur forme, tout en bénéficiant d'un encadrement hors pair. Chaque année, l'événement est l'occasion de découvrir une nouvelle portion de la grande région métropolitaine.

Vélo Québec tient à remercier le Super Aqua Club, lieu de départ et d'arrivée du défi, ainsi que toutes les municipalités traversées par le parcours du Défi métropolitain, tout particulièrement le, la Ville de Pointe-Calumet ainsi que la ville de Mirabel (St-Augustin), hôte de la halte-dîner.

INSCRIPTIONS : www.velo.qc.ca/fgvm | 514 521-8356 ou 1 800 567-8356, poste 504. Il sera aussi possible de s'inscrire sur place.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca



