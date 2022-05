Tournée du président 2022 - L'UMQ s'arrête dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue





ROUYN-NORANDA, QC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, s'est arrêté aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre de sa tournée du Québec ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence de la mairesse de Rouyn-Noranda, madame Diane Dallaire, et du président du caucus régional et maire d'Amos, monsieur Sébastien D'Astous, monsieur Côté a profité de l'occasion pour présenter la Feuille de route municipale sur la main-d'oeuvre.

Cette tournée du Québec vise à identifier les grandes priorités municipales en prévision des prochaines élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain.

« En Abitibi-Témiscamingue, on me parle beaucoup de la pénurie de main-d'oeuvre. Ce qui se passe ici est le reflet de ce qui se passe dans toutes les régions. Le Québec s'est remis en marche avec confiance et les activités ont redécollé. Tellement fort que la pénurie de main-d'oeuvre est ressentie dans toutes les sphères d'activités publiques et privées, et ce, plus que jamais. Le manque de travailleuses et de travailleurs fait mal à notre économie et à nos services publics. Le milieu municipal est unanime, il faut en faire plus pour augmenter le bassin de main-d'oeuvre », a soutenu monsieur Côté.

La Feuille de route municipale sur la main-d'oeuvre comporte trois grands thèmes : la régionalisation de l'immigration, les nouvelles technologies et les nouveaux bassins de travailleuses et de travailleurs.

« Selon le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, il y a actuellement près de 4 300 postes à pourvoir dans notre région. Pour la période 2021-2025, c'est près de 18 000 postes qui seront à pourvoir. Les besoins sont majeurs en santé, en éducation et dans le commerce de détail. On doit travailler sur une stratégie de régionalisation de l'immigration pour que les besoins soient identifiés d'abord et avant tout par les entreprises, les organismes de développement économique et les municipalités », a soutenu pour sa part monsieur D'Astous.

« Ici, à Rouyn-Noranda, le milieu est mobilisé plus que jamais en matière d'attraction, d'intégration et de rétention des nouveaux arrivants. On travaille fort pour combler les postes vacants. Le virage technologique de nos PME et les mesures pour favoriser le rapprochement des personnes éloignées du marché du travail sont pour nous des actions importantes, mais la régionalisation de l'immigration demeure une composante majeure », a conclu madame Dallaire.

Notons que la tournée du président 2022 s'arrête dans les 17 régions administratives du Québec, dans les municipalités suivantes : Gaspé, Baie-Comeau, Alma, Saguenay, Rouyn-Noranda, Chapais, Rimouski, Québec, Lévis, Saint-Georges-de-Beauce, Drummondville, Nicolet, Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Colomban, Mascouche, Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Chambly, Salaberry-de-Valleyfield, Windsor et Sherbrooke.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

