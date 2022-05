Le gouvernement du Canada et la FCM investissent dans la rénovation de bâtiments communautaires





DIEPPE, NB, le 27 mai 2022 /CNW/ - Les Canadiens ressentent les répercussions des changements climatiques partout au pays. En investissant dans des initiatives qui réduisent la pollution et conçoivent des infrastructures locales efficaces, nous pouvons préserver la qualité de l'air et bâtir des collectivités fortes et saines où chacun peut se sentir chez soi. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans la réalisation de projets de rénovation de bâtiments communautaires dans des collectivités de toutes les régions du pays.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 3,2 millions de dollars pour 16 projets municipaux. Cet investissement provient de l'initiative de Rénovation de bâtiments de loisirs (RBL), offert par le Fonds municipal vert (FMV). L'initiative de RBL permet aux communautés d'entreprendre des rénovations et d'autres améliorations afin de réduire les émissions et d'améliorer la performance énergétique des bâtiments communautaires.

La Ville de Dieppe (Nouveau-Brunswick) reçoit 2 millions de dollars pour réaliser les améliorations écoénergétiques du Centre Arthur-J.-LeBlanc pour qu'il soit plus efficace et puisse devenir carboneutre. Ce bâtiment comprend deux surfaces de jeux, des gradins, deux salles mécaniques, une salle électrique, des vestiaires, des bureaux, une cantine et des salles de toilette. Étant très énergivore en raison de son âge, il représente donc un défi financier et technologique pour la Ville du fait de sa consommation énergétique annuelle.

Pour améliorer sa performance énergétique, la ville mettra en oeuvre dix-sept stratégies pour la rénovation et la transformation du bâtiment. Le projet devrait permettre une réduction de la consommation énergétique de 44 pour cent ce qui se traduira par une réduction des émissions de GES estimée à 307 tonnes, soit 46 pour cent.

Ce projet peut inspirer d'autres municipalités du Canada qui construisent de nouvelles infrastructures municipales dans le but d'atteindre des objectifs d'énergie nette zéro. L'utilisation de matériaux de construction novateurs pour réaliser des bâtiments à consommation énergétique nette zéro servira de concept pour les entrepreneurs, les promoteurs et les élus locaux, et contribuera à dissiper les mythes selon lesquels les bâtiments à consommation énergétique nette zéro (CENZ) sont trop difficiles ou trop coûteux à construire. Le projet fait suite à une étude de faisabilité, également financée par le Fonds municipal vert. Il s'agit d'un excellent exemple de la capacité du FMV à travailler avec les municipalités à toutes les étapes de leur parcours durable.

La Ville de Truro (Nouvelle-Écosse) reçoit 365 200 $ pour améliorer l'efficacité énergétique du centre récréatif de la rue Douglas et de son poste de police. Les améliorations prévues comprennent l'installation d'appareils d'éclairage à DEL, le remplacement des chaudières et des chauffe-eau au mazout, le remplacement d'un groupe de traitement de l'air existant par un nouveau modèle à vitesse variable, l'installation d'un système d'automatisation du bâtiment et l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment.

La Ville de Tisdale (Saskatchewan) reçoit 24 000 $ pour réaliser une étude de faisabilité de réduction des GES à long terme dans le but d'intégrer l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de GES dans le plan de gestion à long terme du RECplex, l'installation polyvalente de la ville.

La Ville de Comox (Colombie-Britannique) reçoit 69 600 $ pour réaliser une étude sur l'intégration de la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de GES dans les plans de gestion à long terme des installations communautaires.

Le document d'information fournit la liste complète des projets financés.

L'initiative de Rénovation de bâtiments de loisirs s'inscrit dans le cadre d'un investissement fédéral de 950 millions de dollars dans le Fonds municipal vert afin d'accroître ou de stimuler les améliorations écoénergétiques et les réductions de GES partout au Canada.

« Les bâtiments sont à l'origine de 18 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada. En réalisant des rénovations écoénergétiques dans des bâtiments communautaires à l'échelle du pays, nous serons mieux en mesure d'atteindre nos objectifs climatiques tout en permettant aux municipalités d'économiser sur leurs factures énergétiques. Notre gouvernement est heureux d'aider la Ville de Dieppe et d'autres villes dans chaque région du pays à cerner et à mettre à profit les occasions de réduire les émissions et de construire des bâtiments communautaires durables dont peuvent bénéficier les Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« La lutte contre les changements climatiques et la création de nouvelles possibilités économiques vont de pair. Investir dans l'infrastructure verte dans les collectivités partout au Canada rendra notre air plus pur et notre économie plus forte, nous propulsant vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Qu'ils soient grands ou petits, les gouvernements municipaux sont au coeur de la lutte contre les changements climatiques. Les installations communautaires, comme les arénas, les piscines et les centres récréatifs, figurent parmi les plus importantes sources d'émissions municipales de gaz à effet de serre et les projets de rénovation écoénergétique de ces installations pourraient contribuer grandement à nos efforts de lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous pouvons améliorer nos infrastructures communautaires, accélérer notre parcours vers la carboneutralité et atteindre les objectifs climatiques du Canada. »

Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

« La Ville de Dieppe a comme vision d'être une ville accueillante, dynamique et écoresponsable. Grâce à ce financement, nous serons en mesure de faire un pas de plus vers l'atteinte d'une municipalité écoresponsable. Le Centre Arthur-J.-LeBlanc fait partie intégrante de la vie active de notre communauté depuis de nombreuses années et nous sommes fiers de pouvoir y apporter plusieurs améliorations écoénergétiques. Un immense merci au fonds municipal vert d'avoir cru dans notre projet. »

Yvon Lapierre, maire de la Ville de Dieppe

