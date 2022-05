Des équipes spécialisées seront déployées pour les transferts pédiatriques





QUÉBEC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annoncent la mise en place d'équipes spécialisées en transport pédiatrique dans chacun des réseaux universitaires intégrés de santé du Québec.

Cette initiative permettra de soutenir les équipes des centres hospitaliers référents et d'améliorer la qualité des soins lors de transferts d'enfants gravement malades vers les centres hospitaliers pédiatriques. La formation et un encadrement clinique approprié des escortes attitrées sont identifiés par la littérature scientifique comme des facteurs de réussite pour les transferts pédiatriques, diminuant ainsi les risques pour la jeune clientèle.

Ainsi, des équipes constituées de personnel spécialisé en pédiatrie iront chercher les jeunes patients directement dans les centres hospitaliers référents en région, dans un rayon d'environ 250 kilomètres de chaque centre hospitalier universitaire (CHU) :



Montréal : CHU Sainte-Justine, Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et Hôpital de Montréal pour enfants ( Montreal's Children Hospital)

Québec : CHU - Université Laval



Sherbrooke : CHU de Sherbrooke

De plus, la constitution de ces équipes spécialisées contribuera à ce que le personnel hospitalier et ambulancier des régions demeure disponible plus longtemps dans son secteur d'attache pour répondre aux besoins des communautés locales.

Citations :

« Le déploiement d'équipes spécialisées pour les transferts pédiatriques est une excellente nouvelle, qui s'inscrit dans l'ensemble de nos efforts afin d'optimiser les services et de mieux répondre aux besoins concrets de la population, en temps opportun. Nous souhaitons mieux utiliser les ressources, en utilisant pleinement les compétences disponibles. Le transport pédiatrique sera ainsi assuré par du personnel spécialisé, qui ira chercher l'enfant au lieu des équipes du centre référent. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Cette annonce était attendue dans le milieu pédiatrique depuis de nombreuses années. Elle permettra d'offrir des soins de haut niveau et mieux adaptés à des enfants gravement malades. Ces situations m'interpellent particulièrement et sont souvent une source de grande inquiétude pour les familles. Cette prise en charge sera également rassurante pour elles, et j'en suis très heureux. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Une enveloppe budgétaire de 4 millions $ est réservée pour le déploiement des équipes spécialisées en transfert pédiatrique à travers le Québec.

Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre, cette initiative permettra également de réduire les situations de découverture ambulancière et de diminution des services hospitaliers dans les régions, comme le transfert et la prise en charge se feront par les équipes spécialisées à partir des grands centres.

