Méganne Perry Mélançon présente sa vidéo sur la situation des aînés de Gaspé





QUÉBEC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fébrilité que la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, a présenté au public la vidéo qu'elle a réalisée sur la situation des personnes aînées de sa circonscription; elle compte d'ailleurs en remettre une copie au gouvernement du Québec.

EN BREF

Dans une vidéo, Méganne Perry Mélançon donne la parole aux aînés de Gaspé; leur voix peut ainsi être entendue sans filtre.

On peut raisonnablement penser que leurs réflexions sont partagées par un grand nombre de personnes âgées, partout au Québec.

Le gouvernement ne pourra plus faire semblant de ne pas les entendre et devra agir; il aura une copie de la vidéo!

Alors que les appels d'aînés en détresse se multiplient dans ses bureaux de circonscription, la députée a souhaité leur donner la parole afin d'exposer et d'expliquer les difficultés qu'ils vivent au quotidien et, ainsi, de sensibiliser le gouvernement, qui en fait trop peu pour eux. « J'ai constaté que souvent, les aînés demeurent dans l'ombre; ils sont fiers et ils ne veulent pas déranger. Mais, au fond, plusieurs vivent une très grande détresse, notamment financière, qu'il faut dénoncer! », a mentionné Méganne Perry Mélançon.

Avec son équipe, elle est donc allée à la rencontre de neuf aînés, élus et intervenants issus des trois MRC de sa circonscription. Ensemble, ils ont abordé plusieurs sujets sensibles - dont les difficultés financières, les soins à domicile et ceux reçus à l'extérieur de la région, ainsi que l'aide et les programmes qui leur sont destinés. « Je suis fière du résultat obtenu. Ces neuf généreuses personnes nous ont permis de brosser un portrait juste de la situation qui prévaut dans Gaspé, et qui est sans doute sensiblement la même partout au Québec », a précisé l'élue.

Les discussions qui ont suivi chacune des représentations ont permis aux participants d'aborder d'autres enjeux d'importance avec la députée; ceux-ci ont également proposé certaines pistes de solution pouvant facilement être mises en place, moyennant une certaine volonté gouvernementale. « Les aînés ont bâti le Québec; ils savent ce qu'ils veulent et méritent assurément mieux. Au Parti Québécois, nous nous sommes engagés à mettre le thème en avant lors de la prochaine campagne électorale, et nous sommes sérieux! Entre-temps, je remettrai une copie de la vidéo au gouvernement, car je veux qu'il entende directement les aînés. Il est plus que temps qu'on passe de la parole aux actes et qu'on s'occupe réellement d'eux », a conclu Méganne Perry Mélançon.

Vous pouvez visionner la vidéo à l'adresse https://youtu.be/bne9lPgpw7I.

Le plan du Parti Québécois Vivre et vieillir avec dignité, que Méganne Perry Mélançon et Paul St-Pierre Plamondon ont présenté le 1er mai dernier, peut quant à lui être consulté ici.

