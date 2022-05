Bonification du programme de financement des infrastructures du ministère de la Famille





Les moyens de nos ambitions

MONTRÉAL, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Selon l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), la bonification de 76 % du programme de financement des infrastructures (PFI) du ministère de la Famille est une démonstration éclatante de la détermination du gouvernement à compléter le réseau des CPE/BC.

« Cette bonification majeure est une véritable bouffée d'air frais et une décision conséquente pour accélérer la réalisation de projets de qualité pour les familles du Québec?» s'est réjouie Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Une demande de longue date répondue

Depuis déjà plus d'un an, l'AQCPE plaidait pour un rehaussement des barèmes du PFI. La surchauffe du marché immobilier, la pénurie de la main-d'oeuvre dans le secteur de la construction et l'explosion des coûts des matériaux sont des exemples de défis avec lesquels les CPE promoteurs devaient jongler en tentant de respecter un cadre financier étriqué. Cette incohérence apportait son lot de délais et de projets gérés de façon exceptionnelle.

«?Cet ajustement substantiel des barèmes rétablit l'adéquation nécessaire entre les projets et leur financement. Nous sommes convaincus que cela apportera plus d'agilité dans le suivi quotidien des projets par le ministère de la Famille, tout en conservant une saine gestion des fonds publics?» a poursuivi Mme Bélisle.

En filigrane : la qualité

Cette bonification est aussi une confirmation du choix de la qualité par le gouvernement. Trop longtemps ralenti par des choix idéologiques, le réseau des CPE/BC a maintenant une réelle possibilité de révéler, à terme, la puissance de son modèle. C'est le seul qui a été en mesure de démontrer sa capacité à générer des services de haute qualité et à influer positivement et durablement le parcours des enfants qu'il accueille.

«?Maintenant que la vision et les moyens sont au rendez-vous, nous sommes confiants que le réseau des CPE/BC pourra enfin atteindre son plein potentiel et sa mission première : offrir une place de qualité, abordable, à chaque famille qui le désire?», a conclu Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

