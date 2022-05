Augmentation de 76 % de la plupart des barèmes du Programme de financement des infrastructures des CPE





QUÉBEC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui l'augmentation de 76 % de la plupart des barèmes de financement du Programme de financement des infrastructures (PFI) des centres de la petite enfance (CPE) et la diffusion d'un programme fonctionnel et technique (PFT) permettant aux CPE d'avoir un outil de référence pour la construction de leurs installations.

Cette augmentation historique du PFI s'explique par de multiples facteurs qui créent actuellement une pression sur l'échéancier de construction des projets d'infrastructures des CPE et sur leurs coûts. Ces facteurs englobent notamment l'effervescence des marchés, la rareté de la main-d'oeuvre ainsi que des matériaux, en plus de l'augmentation des coûts des honoraires professionnels, des matériaux et des terrains. Ainsi, cette augmentation permettra, par exemple, pour un projet de 80 places en Chaudière-Appalaches, de passer d'un budget de 1,7 million de dollars à 2,9 millions de dollars.

De plus, afin d'encore mieux outiller et accompagner les CPE dans la construction de leurs installations, le Ministère diffuse, pour une première fois, un PFT. Cet outil leur permettra d'optimiser leurs façons de faire, d'orienter leurs décisions et d'avoir un outil de référence concret lors de la conception de leur projet. Ce nouveau PFT fera passer la surface visée pour les CPE de 720 m2 à 760 m2 en ajoutant de la surface pour des locaux techniques et les aires de vie commune et contribuera à améliorer la qualité du bâtiment par l'adoption des normes et pratiques les plus récentes. Sa portée est encore plus pertinente considérant qu'il est le fruit de collaborations et de consultations menées auprès de différents partenaires et qu'il vise à valoriser un milieu de vie et de travail qui répond aux besoins.

Ces annonces s'inscrivent dans le cadre des travaux du Grand chantier pour les familles, un plan d'action annoncé par le gouvernement en octobre dernier, qui vise à compléter le réseau des services de garde pour que chaque enfant y trouve sa place. Ainsi, l'importante augmentation du PFI, jumelée à la disponibilité d'un PFT représentant la réalité actuelle, permettra assurément d'avoir un effet positif sur la création de places pour répondre aux besoins des familles québécoises.

« Notre gouvernement a à coeur de créer rapidement des places en services de garde éducatif à l'enfance de manière à répondre aux besoins des familles québécoises. Grâce à notre Grand chantier pour les familles, nous sommes sur la bonne voie. L'augmentation de 76 % du Programme de financement des infrastructures des CPE que j'annonce aujourd'hui était nécessaire et attendue par le milieu. Nous avons demandé aux CPE de créer de nouvelles places rapidement, dans un contexte rendu difficile en raison des effets de la pandémie de COVID-19 et de la surchauffe du secteur de la construction. Aujourd'hui, nous leur donnons des moyens à la hauteur de ce défi. Rappelons aussi que nous avons déjà assoupli les règles administratives pour permettre d'accélérer les travaux. Je suis très fier de toutes ces améliorations concrètes qui, à terme, permettront d'accélérer la création de places et d'aider les familles au quotidien. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

La plupart des barèmes de financement du PFI ont été augmentés de 76 %, Ainsi, cette augmentation permettra par exemple, pour un projet de 80 places en Chaudière-Appalaches, de passer d'un budget de 1,7 million de dollars à 2,9 millions de dollars.

Cette augmentation permet de faire face à des facteurs importants influençant la construction au Québec, soit l'effervescence des marchés et la rareté de la main-d'oeuvre et des matériaux ainsi que l'augmentation des honoraires professionnels, des coûts des matériaux et des terrains.

Pour la première fois, les CPE pourront bénéficier d'un PFT, un outil d'orientation qui leur permettra d'optimiser leurs façons de faire, d'orienter leurs décisions et d'avoir un outil de référence lors de la conception de leur projet.

Ce nouveau PFT fera passer la surface visée pour les CPE de 720 m 2 à 760 m 2 en ajoutant de la surface pour des locaux techniques et les aires de vie commune et contribuera à améliorer la qualité du bâtiment par l'adoption des normes et pratiques les plus récentes.

à 760 m en ajoutant de la surface pour des locaux techniques et les aires de vie commune et contribuera à améliorer la qualité du bâtiment par l'adoption des normes et pratiques les plus récentes. Ces deux mesures font suite aux travaux du Grand chantier pour les familles, un plan d'action annoncé par le gouvernement en octobre dernier, qui vise à compléter le réseau des services de garde pour que chaque enfant y trouve sa place.

Le PFI fournit aux CPE les ressources nécessaires pour mener à terme des projets d'immobilisation nécessitant un apport financier important.

