L'ACEM classée au 24e rang mondial dans le FT Executive Education Ranking 2022

SHANGHAI, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le 23 mai 2022, le Financial Times (FT) a publié le classement 2022 du Global Executive Education. L'Antai College of Economics and Management (ACEM) de l'université Jiao Tong de Shanghai (SJTU) s'est classé au 24e rang.

Dans ce classement, les indicateurs liés à l'amélioration de la valeur ajoutée des programmes de formation des cadres de l'ACEM pour les étudiants sont remarquables, et la qualité et les retombées positives des programmes ont été largement reconnues. Le suivi du programme personnalisé de formation des cadres s'est classé au 11e rang mondial, le rapport qualité-prix, la conception des programmes, la préparation et les objectifs atteints se sont tous classés au 19e rang mondial. Les méthodes et matériels pédagogiques se sont classés au 20e rang mondial. Parmi les sous-indicateurs du programme ouvert de formation des cadres, le suivi s'est classé au 13e rang mondial, la préparation préalable au cours s'est classée au 16e rang et les méthodes et matériels pédagogiques se sont classés au 21e rang.

Fondée en 1896, l'université Jiao Tong de Shanghai (SJTU) est l'une des trois plus anciennes universités chinoises et se classe régulièrement parmi les cinq premières du pays. L'ACEM est depuis longtemps un leader dans le développement global de SJTU, et dans l'enseignement commercial chinois en général. Depuis des décennies, le ministère chinois de l'Éducation évalue régulièrement l'ACEM comme l'une des meilleures écoles de commerce de Chine.

En tant que programme central de l'ACEM, l'Executive Education Center maintient le style rigoureux et pragmatique de la gestion de l'école et la poursuite de l'excellence dans l'éducation internationale, en proposant des cours ouverts, des cours personnalisés et des cours internationaux. Grâce à ces cours, les étudiants et les entreprises améliorent la structure des connaissances en matière de gestion, se familiarisent avec la dynamique de la théorie de la gestion, résolvent les problèmes pratiques de gestion, améliorent la pensée innovante et le leadership, et favorisent la transformation et la mise à niveau des entreprises, ainsi que le développement innovant. En parallèle, l'ACEM crée une plateforme permettant au gouvernement, aux universités et aux entreprises d'intégrer des ressources et d'établir des alliances stratégiques stables et à long terme avec des entreprises clés de la région Asie-Pacifique, afin de diffuser des idées et des expériences de gestion réussies à l'échelle mondiale et d'aider les entreprises à se développer rapidement. Après 30 ans d'accumulation de formations, l'Executive Education Center a assuré la formation de plus de 1 300 entreprises et de plus de 100 000 stagiaires.

