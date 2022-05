Menarini inaugure son nouveau siège régional à Dubaï aux EAU





Le groupe pharmaceutique, présent dans 140 pays dans le monde, a pour objectif d'améliorer la qualité des soins de santé pour les patients dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) grâce à des produits innovants et à une recherche de pointe

DUBAI, EAU, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- Menarini, le grand groupe pharmaceutique italien fondé en 1886, a ouvert aujourd'hui son siège régional au Dubai Science Park dans le cadre de son projet d'étendre sa présence dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA). Spécialisé dans la recherche et la production pharmaceutiques, les soins de santé grand public, l'oncologie et les diagnostics, le groupe établit son nouveau siège régional, Menarini Middle East and Africa, à Dubaï. Il s'agit en effet d'une plaque tournante idéale pour améliorer la santé et le bien-être des patients dans la région et pour établir des liens essentiels avec les principaux acteurs de l'industrie.

L'inauguration a attiré la participation de dignitaires influents du secteur de la santé, notamment S.E. le Dr Amin Hussain Al Amiri, sous-secrétaire adjoint à la politique de santé publique et à l'octroi de licences au ministère de la Santé et de la Prévention des Émirats arabes unis, S.E. Nicola Lener, ambassadeur d'Italie aux Émirats arabes unis, ainsi que des cadres importants de l'équipe internationale de Menarini, comme le Dr Luca Lastrucci, directeur général du groupe, le Dr Ugur Bingol, président de META, et le Dr Basel Thaher, directeur régional du Moyen-Orient et directeur général de MEA.

Elcin Barker Ergun, PDG de du groupe Menarini et membre du conseil d'administration, a déclaré : «?Aujourd'hui marque un moment historique pour nous, puisque nous ouvrons nos bureaux régionaux à Dubaï, un point d'inflexion clé, qui va nous permettre de développer considérablement notre présence et notre portefeuille au Moyen-Orient. En tant qu'entreprise familiale en activité depuis 135 ans, nous sommes impatients de servir de nombreux nouveaux patients au Moyen-Orient dans les années à venir grâce à notre engagement indéfectible pour la qualité.?»

Luca Lastrucci, directeur général du groupe Menarini, a commenté : «?Alors que nous développons nos investissements dans la région MEA, l'inauguration aujourd'hui de notre siège social MEA à Dubaï est une étape importante pour notre société. Notre présence dans un pôle pharmaceutique de premier plan comme Dubaï renforcera les capacités de Menarini et améliorera l'accès au marché en proposant des produits révolutionnaires dans les domaines des maladies cardiovasculaires, gastro-intestinales et inflammatoires.?» Lastrucci a ajouté : «?Le gouvernement des Émirats arabes unis a montré son soutien sans failles aux investissements pharmaco-économiques grâce à son infrastructure commerciale solide et à ses installations impressionnantes. Nous considérons qu'il s'agit d'une étape essentielle dans la bonne direction pour Menarini et nous continuerons à travailler côte à côte avec le gouvernement des EAU pour élever les normes de santé et soutenir le bien-être des communautés à travers les EAU et au-delà.?»

Dr. Ali Al Sayed, directeur du département des services pharmaceutiques de l'autorité sanitaire de Dubaï, a déclaré que le nouveau lancement régional de Menarini était parfaitement aligné avec la Stratégie industrielle Dubaï 2030 : «?L'un des objectifs déterminants de la stratégie de Dubaï pour 2030 est de devenir un pôle mondial pour les entreprises fondées sur la connaissance, le développement durable et l'innovation. Menarini étant une entreprise dont les racines sont depuis longtemps ancrées dans la recherche médicale, elle contribuera fortement à cette stratégie visionnaire. Ensemble, nous partageons la vision globale de Dubaï en matière de soins de santé, qui consiste à positionner Dubaï comme la principale destination pour les savoir-faire, l'éducation et la formation dans ce domaine.?»

Présent dans 140 pays et employant plus de 17 000 personnes, le nouveau siège régional de Menarini à Dubaï sera guidé par les valeurs profondément ancrées de Menarini, à savoir une approche centrée sur les patients, sur les personnes et sur un engagement envers la qualité, l'intégrité et la responsabilité. Cette étape importante témoigne de la mission permanente de Menarini, qui consiste à guérir les maladies à l'échelle mondiale et à donner la priorité à la santé des patients.

À propos de Menarini

Le groupe Menarini est une importante société pharmaceutique et de diagnostic au niveau international, dont le chiffre d'affaires dépasse $4 milliards et qui compte plus de 17 000 employés. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques présentant des besoins non satisfaits importants avec des produits pour la cardiologie, l'oncologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Disposant de 18 sites de production et de 9 centres de recherche et de développement, les produits Menarini sont commercialisés dans 140 pays aux quatre coins du monde. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.menarini.com .

