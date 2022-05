CPE de Montréal et de Laval - L'entente de principe adoptée à 96 %





MONTRÉAL, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Tard dans la soirée du 28 avril dernier, une entente de principe est intervenue entre Le Syndicat des travailleuses(eurs) des Centres de la petite enfance de Montréal et de Laval (STCPEML) et l'Association patronale nationale des centres de la petite enfance (APNCPE). Cette entente a été adoptée hier par vote électronique dans une proportion de 96 %.

Les travailleuses du STCPEML-CSN s'étaient dotées d'une banque de 10 jours de grève avant de conclure cette entente. Les ministères (de la famille et du travail) sont intervenus afin que l'association patronale, l'APNCPE, accepte l'offre globale et finale proposée par le Syndicat à la table de négociation le 17 mars dernier, soit l'intégration de l'entente nationale et le statu quo de la Convention collective actuellement en vigueur.

En plus d'acquérir les gains obtenus au national suite à l'exercice des 18 jours de grève à l'automne 2021, comprenant notamment un rattrapage salarial de 18 % pour les éducatrices, les travailleuses de Montréal et de Laval maintiennent leur période de repos déjà en place dans leur milieu de travail, la participation à la saine application de la pédagogie et aux décisions touchant l'organisation de la vie quotidienne dans leur groupe d'enfants et la conciliation travail-famille par le maintien d'horaires stables. C'est un mode de gestion en place depuis des décennies qui a été sauvé devant les demandes patronales qui allaient en sens contraire. Nous avons l'habitude d'avoir de la cogestion dans les CPE. Les demandes de l'APNCPE reflétaient une philosophie d'entreprise traditionnelle.

Durant la soirée du 26 mai, en assemblée générale extraordinaire, l'entente de principe a enfin pu être présentée aux travailleuses du STCPEML-CSN. Après la présentation, les travailleuses ont voté à forte majorité en faveur de l'entente de principe en réitérant leur appréciation de la représentation des membres du STCPEML-CSN à la table de négociation.

Le Syndicat des CPE de Montréal et Laval est rattaché à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), affiliée à la CSN.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle est composée de près de 1?600 syndicats et regroupe plus de 325?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec, mais également sur l'ensemble du territoire canadien.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte près de 110?000 membres oeuvrant dans les secteurs public et privé. La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Communiqué envoyé le 27 mai 2022 à 07:02 et diffusé par :