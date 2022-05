/R E P R I S E -- EXO : HORAIRE D'ÉTÉ POUR LES AUTOBUS DE LA COURONNE SUD DÈS LE 30 MAI 2022/





MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Exo avise sa clientèle que l'horaire d'été pour les autobus de la couronne sud sera en vigueur à compter du 30 mai prochain. En effet, considérant la fin des cours des cégeps et universités, l'offre de service a été ajustée en conséquence. Les lignes à l'usage quasi exclusif de la clientèle étudiante sont temporairement retirées de la grille horaire jusqu'à la fin du mois d'août. Par ailleurs, les équipes opérationnelles d'exo en ont profité pour apporter des ajustements mineurs sur l'ensemble des secteurs de la couronne sud dans le but d'améliorer la couverture de service et la ponctualité des lignes.

Nous invitons nos clients à planifier leurs déplacements au moyen de l'application Chrono , notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes favorites. Visionnez ce tutoriel rapide pour en savoir plus.

Autobus

Secteur La Presqu'Île - Ajustement aux horaires pour la période estivale - Redirection des lignes 41, 43, 44, 46, T46 et 47 vers la gare Sainte-Anne-de-Bellevue pour atténuer l'impact des travaux de réfection des quais à la gare Île-Perrot - Création de la navette 942 entre les gares Île-Perrot et Saint-Anne-de-Bellevue durant les travaux de réfection des quais de la gare Île-Perrot Secteur Sud-Ouest - Ajustement aux horaires pour la période estivale - Ajout d'arrêts sur la ligne T23 pour desservir les secteurs des rues Champlain et Marc-Laplante Secteur Haut-Saint-Laurent - Ajustement aux horaires pour la période estivale Secteur Roussillon - Ajustement aux horaires pour la période estivale - Ajustement des horaires au Terminus Longueuil afin d'éviter les conflits de quai avec les lignes du secteur Sainte-Julie - Réduction des temps de parcours entre le Terminus Longueuil et le Cégep Édouard-Montpetit Secteur Le Richelain - Ajustement aux horaires pour la période estivale - Amélioration des correspondances au Stationnement Candiac - Révision des temps de parcours entre le Terminus Mansfield et La Prairie Secteur Chambly-Richelieu-Carignan - Ajustement du service en mi-journée au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu - Ajustement aux horaires de taxis collectifs à la demande de la clientèle Secteur Vallée-du-Richelieu - Ajustement aux horaires pour la période estivale - Modification des horaires pour offrir une meilleure desserte du Centre de formation professionnelle des Patriotes - Amélioration du service de rabattement-train pour Exo à la demande à Beloeil-McMasterville - Ajustement aux heures de départ des lignes de rabattement-train Secteur Sainte-Julie - Ajustement aux horaires pour la période estivale sur les lignes 325 et 350 - Mise en service d'un nouvel arrêt pour la ligne 4 au coin des rues Fer-à-Cheval et Murano, dans chaque direction Secteur Sorel-Varennes - Ajustement aux horaires pour la période estivale - Un nouveau contrat de service entrera en vigueur le 1er juillet pour ce secteur - Travaux d'aménagement au Terminus Contrecoeur au cours de l'été 2022

Pour connaître tous les détails des horaires d'été du réseau d'autobus, consultez le site web d'exo à l'adresse exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus.

Trains

Les horaires du service de trains d'exo restent les mêmes pour la période estivale.

Rappelons que certains trains pourront compter, comme c'est le cas actuellement, moins de voitures qu'à l'habitude. Ces décisions sont prises en prenant en compte l'achalandage réel observé sur les départs. Advenant une augmentation significative du nombre de clients, des voitures supplémentaires seront ajoutées.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer l'ensemble des déplacements demandés, comme ce fut le cas au cours de la dernière année.

Horaires lors des fêtes nationales

Alors que les horaires d'été entreront en vigueur le 30 mai 2022 pour les autobus de la couronne sud, il est important de souligner que des horaires spéciaux seront applicables lors des fêtes nationales du 24 juin et du 1er juillet prochains. Ces horaires seront communiqués ultérieurement.

