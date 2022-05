Gideon lance Casey, la solution autonome de préparation de commandes et d'optimisation des processus





Casey est une solution complète associant des AMR collaboratifs et un logiciel d'optimisation, qui aide les entreprises à gérer les pénuries de main-d'oeuvre et la hausse de la demande

ZAGREB, Croatie et DOVER, Del, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- Gideon, la société de solutions robotiques et d'IA, a présenté aujourd'hui Casey, la solution autonome de préparation de commandes et d'optimisation des processus.

Cette nouvelle solution aide les entreprises à gérer les graves pénuries de main-d'oeuvre et la forte demande du commerce électronique en automatisant et en optimisant la préparation manuelle des commandes. L'essor du commerce électronique, en raison de son intensité de travail plus élevée et des attentes des clients, indique clairement que les nouvelles solutions d'automatisation sont la clé d'une croissance durable. Les prévisions récentes, les données de Statista, par exemple, indiquent une augmentation de 50 % du commerce électronique, qui atteindra 7,4 milliards de dollars dans le monde d'ici 2025, rendent la situation encore plus urgente.

Casey est une solution complète de préparation de commandes, associant les robots mobiles autonomes super flexibles de Gideon, basés sur l'intelligence artificielle et la vision, et un logiciel d'optimisation. Elle associe les hommes et les robots dans un partenariat intelligent, augmentant le débit et la productivité en éliminant les flux de travail inefficaces, les infrastructures coûteuses et les goulots d'étranglement en matière d'évolutivité. Il élimine les coûts liés aux dommages causés aux produits et aux équipements et réduit les coûts de main-d'oeuvre jusqu'à 40 %.

Nous sommes fiers d'annoncer le nouvel ajout à notre famille de produits, a déclaré Josip ?esi?, directeur technique et cofondateur de Gideon. « Le prélèvement traditionnel de caisses est un processus entièrement manuel, et il s'accompagne d'un coût élevé, d'une faible sécurité et d'une évolutivité limitée. Nous apportons une nouvelle façon de résoudre ce vieux problème : permettre aux personnes et aux robots de collaborer étroitement et de créer plus de valeur en travaillant ensemble de façon optimisée.

La solution Casey apporte de la valeur en créant un impact mesurable à plusieurs niveaux. Elle réduit les coûts et augmente le débit et la productivité en optimisant les flux de travail des robots et des personnes, en réduisant les déplacements dans les allées et en améliorant le taux de prélèvement et la précision. Il offre une visibilité des opérations en temps réel, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt de production non planifiés. Enfin, elle est facile à déployer et à faire évoluer avec un impact minimal sur l'infrastructure et les flux de travail existants.

La solution Casey comprend les robots mobiles autonomes de la société, d'une capacité de charge de 1 000 kg, alimentés par la pile d'autonomie exclusive de Gideon et équipés d'une application de prélèvement simple. La solution comprend également un logiciel qui optimise le flux de travail des personnes et des robots pour une productivité maximale et permet une intégration rapide avec les systèmes de gestion d'entrepôt et les dispositifs intelligents.

Pour trouver plus d'informations sur Casey, veuillez consulter le site web de Gideon . Le dossier de presse est disponible ici . Pour l'événement de lancement, veuillez consulter la chaîne YouTube de Gideon .

