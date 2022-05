Biognosys lance Spectronaut 16 et présente les principales avancées de ses plateformes protéomiques lors de la conférence annuelle ASMS 2022





Biognosys, un inventeur et développeur leader de solutions protéomiques basées sur la spectrométrie de masse, a annoncé aujourd'hui que la société participera au salon Conférence annuelle de la Société américaine de spectrométrie de masse (ASMS) du 5 au 9 juin à Minneapolis (Minnesota, USA) où la société lancera Spectronaut 16 et présentera les avancées scientifiques et technologiques majeures de ses services propriétaires de recherche en protéomique.

Biognosys organisera 2 petits-déjeuners professionnels sous forme de séminaire présentant Spectronaut 16, 2 conférences, 1 panel d'ateliers, 5 posters scientifiques et 1 collaboration de posters. En outre, leur équipe d'experts scientifiques sera présente au stand nº 306 pour répondre aux questions et faire une démonstration des logiciels.

Collectivement, cette présence démontre les contributions significatives de Biognosys à la transformation des sciences de la vie et de la recherche clinique avec la protéomique de nouvelle génération, en particulier pour l'analyse des données protéomiques et la découverte de médicaments et de biomarqueurs.

« Notre contribution majeure au programme scientifique de l'ASMS met une fois de plus en évidence notre engagement sans faille en faveur de l'innovation dans le domaine de la protéomique basée sur la spectrométrie de masse », a déclaré Lukas Reiter, Docteur, directeur de la technologie de Biognosys. « Avec notre version Spectronaut 16, nous continuons à faire progresser la protéomique DIA, et nos présentations TrueDiscovery et TrueTarget démontrent l'utilité de nos plateformes de recherche pour la découverte de médicaments et les essais cliniques. »

Spectronaut 16 fournit la couverture protéomique la plus profonde disponible

Lors de la conférence ASMS de cette année, Biognosys commémorera le 10e anniversaire de son logiciel phare, Spectronaut, avec le lancement de Spectronaut 16 lors de deux petits déjeuners professionnels. Le premier séminaire, « Spectronaut 16: Reaching New Depths in DIA Proteomics with AI » (Atteindre de nouvelles profondeurs en protéomique DIA avec l'IA ), aura lieu le 6 juin avec des présentations d'Oliver Bernhardt (Biognosys) et de la conférencière invitée Birgit Schilling (The Buck Institute). Le deuxième séminaire, « Spectronaut: The Best Ally for Your Visionary Projects » (Le meilleur allié pour vos projets visionnaires), qui se tiendra le 8 juin, accueillera les conférenciers Jesper V. Olsen (Université de Copenhague) et Yansheng Liu (École de médecine de l'Université de Yale).

De plus, Biognosys présentera trois posters, démontrant les améliorations significatives de Spectronaut 16 pour les recherches directes sur des données DIA complexes avec un temps d'analyse réduit, la notation basée sur l'apprentissage profond dans un pipeline d'analyse dia-PASEF, et les identifications de score avec un temps de calcul minimal grâce au réseau neuronal DeepXIC qui utilise les chromatogrammes d'ions pour noter les identifications.

Découverte de biomarqueurs biofluides dans les maladies neurodégénératives et auto-immunes chroniques avec TrueDiscovery

Les biofluides peuvent souvent être prélevés de manière moins invasive et plus fréquemment que les échantillons de tissus afin de fournir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans l'organisme. À l'ASMS, Biognosys soulignera l'utilité clinique de sa plateforme protéomique exclusive TrueDiscoverytm pour la découverte non biaisée de biomarqueurs dans les biofluides lors de deux conférences le 6 juin. La première conférence explore les données protéomiques recueillies à partir d'échantillons de LCR et de plasma dans le cadre d'une étude clinique menée en collaboration avec l'université Johns Hopkins, visant à détecter des biomarqueurs exploitables pour la maladie d'Alzheimer (MA). L'étude a identifié plusieurs biomarqueurs protéomiques pour les individus sains et pathologiques, dont certains étaient partagés dans les deux types d'échantillons. La deuxième conférence présentera les données d'une étude clinique menée en collaboration avec Takeda sur le lupus érythémateux systémique (LES). De nouveaux biomarqueurs ainsi que des biomarqueurs déjà signalés ont été identifiés dans le plasma et pourraient être utilisés pour stratifier l'état de la maladie. En outre, des biomarqueurs spécifiques à la maladie pourraient être décrits pour différencier les patients présentant une atteinte rénale.

Identification de cibles médicamenteuses en oncologie avec TrueTarget

Dans le cadre d'une collaboration entre Biognosys, AstraZeneca et Pelago Bioscience, la protéomique a été utilisée pour identifier et caractériser les cibles protéiques d'un composé inhibiteur de kinases dans la famille KDC. À l'ASMS, Biognosys présentera des données démontrant la performance de sa plateforme propriétaire TrueTarget pour révéler la cible et l'affinité de liaison du médicament et mettre en évidence les complémentarités avec deux autres techniques basées sur la protéomique. La présentation s'appuie sur les données antérieures de cette étude, publiées dans « ACS Chemical Biology ».

Consultez biognosys.com/asms2022 pour un aperçu complet de la présence de Biognosys à l'ASMS.

À propos de Spectronaut®

Spectronaut est le logiciel d'analyse de données phare de Biognosys pour la protéomique basée sur la spectrométrie de masse (MS) avec acquisition indépendante des données (DIA).

Le logiciel utilise des algorithmes avancés de recherche, d'intelligence artificielle (IA) et de Machine Learning (ML) pour traduire les données en informations exploitables pour la recherche en sciences de la vie. Spectronaut permet la quantification précise et reproductible de milliers de protéines en une seule expérience et fournit des informations multidimensionnelles sur l'expression, la fonction et la structure des protéines pour toutes les principales espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Pour de plus amples informations, veuillez consulter spectronaut.com.

À propos de TrueDiscoverytm

La plateforme TrueDiscovery de Biognosys offre des solutions protéomiques intégrées pour l'ensemble du pipeline de développement des médicaments.

TrueDiscovery est alimenté par la spectrométrie de masse Hyper Reaction Monitoring (HRM), une technologie avancée brevetée de quantification des protéines basée sur l'acquisition indépendante des données (DIA), co-inventée par les pionniers de la technologie chez Biognosys.

TrueDiscovery est la seule plateforme qui recherche le protéome complet pour quantifier des milliers de protéines parmi les plus pertinentes, y compris un nombre illimité de protéoformes. La plateforme permet d'établir le profilage le plus approfondi et non biaisé des protéomes des tissus et des fluides biologiques avec une spécificité inégalée à grande échelle. Les données générées sont hautement reproductibles et facilement transférables aux essais cliniques. Les études peuvent être réalisées dans un environnement certifié BPL et conforme aux BPC. Pour de plus amples informations, veuillez consulter truediscovery.bio.

À propos de TrueTargettm

La plateforme protéomique TrueTarget de Biognosys répond de manière unique aux défis les plus pressants de la découverte précoce de médicaments en identifiant les cibles et les hors-cibles afin d'accélérer et de réduire les risques liés au développement de médicaments tout au long du processus.

TrueTarget est alimenté par la spectrométrie de masse à protéolyse limitée (LiP-MS), une technologie de chimioprotéomique brevetée, codéveloppée par Biognosys. TrueTarget est le seul outil permettant de sonder les changements structurels dans l'ensemble du protéome avec une résolution au niveau des peptides, fournissant ainsi des informations uniques sur la liaison des composés et l'identification des cibles.

La plateforme permet d'élucider les mécanismes d'action et de révéler des toxicités inattendues. Pour de plus amples informations, veuillez consulter truetarget.bio.

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous pensons que la connaissance approfondie du protéome est la clé de découvertes révolutionnaires qui peuvent améliorer considérablement la santé humaine. Nous permettons aux chercheurs en sciences de la vie et aux chasseurs de médicaments d'examiner le protéome sous tous les angles grâce à notre portefeuille polyvalent de services, logiciels et kits protéomiques exclusifs de nouvelle génération, notamment les plateformes TrueDiscoverytm, TrueTargettm et TrueSignaturetm et le logiciel phare Spectronaut®. Ces solutions fournissent une vue multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Les technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines dans des milliers d'échantillons avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à des analyses de données avancées, Biognosys traduit les données en informations exploitables pour la R&D et la recherche clinique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter biognosys.com.

