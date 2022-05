DBRS Morningstar: secteur CMBS des immeubles de bureaux en Europe et impact du travail flexible





Ce commentaire se penche sur le secteur européen des immeubles de bureaux et l'impact sur les bureaux dans le secteur CMBS à la suite des changements liés aux défis de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et des tendances vers des schémas de travail flexible.

"Bien que la baisse de la prise en occupation de bureaux et la hausse des taux d'inoccupation suggèrent une tendance baissière sur le marché, les chiffres observés s'expliquent avant tout par l'absence de tout mouvement d'occupants durant la période de confinement, provoquant des retards au niveau de la prise en occupation et une légère hausse dans l'offre. Nous pensons que l'infrastructure, les aménagements connexes, et l'attention portée aux bâtiments présentant des accréditations vertes et sociales joueront un rôle nettement plus important dans le retour au bureau", déclare Dinesh Thapar, vice-président, CMBS européen, chez DBRS Morningstar.

Pour DBRS Morningstar, la perspective de crédit pour les transactions CMBS sécurisées par des propriétés de bureaux reste stable, avec certains vents contraires qui ne sont pas encore reflétés dans les données. La pandémie a brusquement modifié les comportements des travailleurs de bureau et certains d'entre eux restent attachés à la flexibilité que procure le travail à domicile. Les employeurs encouragent les travailleurs à revenir au bureau à l'aide de l'approche de la carotte et du bâton. Des espaces respectueux de l'environnement avec une infrastructure optimisée et moderne constituent une approche plus douce, observée dans certaines juridictions d'Europe. En revanche, le coût croissant de la vie et certains attributs du travail à domicile sont des facteurs épineux dans un marché où davantage d'emplois sont à pourvoir et où le chômage est au plus bas. Selon DBRS Morningstar, bien que la demande pour des espaces de bureaux devrait probablement décliner, la demande pour des bureaux de haute qualité, intelligents et durables augmentera et les durées locatives pour ce type de produit resteront longues par nature. Nous continuerons de voir l'écart se creuser entre les espaces de bureaux de haute qualité et durables et les bureaux de second rang. En outre, les critères ESG (en particulier environnementaux, mais aussi sociaux) deviennent de plus en plus un différentiateur. Ceci pourrait créer de nouvelles opportunités générant de la valeur ajoutée pour les investisseurs projetant de moderniser des espaces de bureaux et proposer des loyers plus élevés, en particulier dans un environnement de taux d'intérêt en hausse, susceptibles d'impacter les retours en termes d'encaisse.

Retrouvez le rapport dans son intégralité sur https://www.dbrsmorningstar.com/research/397313/cmbs-european-office-sector-and-the-impact-of-flexible-working

