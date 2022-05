Conflux Technology et GKN Additive collaborent pour développer, concevoir et produire des échangeurs de chaleur en Europe





Conflux Technology et GKN Additive unissent leurs forces pour développer, concevoir et produire des solutions d'échangeurs de chaleur imprimés en 3D à l'intention de leur clientèle européenne.

BONN, Allemagne, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- Conflux Technology et GKN Additive ont annoncé aujourd'hui qu'ils coopéreront au développement, à la conception et à la production de solutions d'échangeurs de chaleur imprimés en 3D en Europe. Il a été démontré que les échangeurs de chaleur imprimés en 3D améliorent le refroidissement des composants critiques dans les industries de l'électronique, de l'automobile, de l'aérospatiale et des produits emballés grâce à la liberté de conception rendue possible par l'impression 3D.

Conflux Technology apporte son expertise dans la conception et le développement de solutions de gestion de la chaleur avancées et GKN Additive apporte une vaste expérience dans la production à haut volume et la fabrication additive dans les industries automobile, aérospatiale et industrielle.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients un accès aux services de fabrication de GKN Additive. Sa capacité à fabriquer de grands volumes en Europe convient parfaitement à nos clients européens à la recherche d'une production en série près du point d'utilisation. Le fait de fournir notre technologie à leur vaste gamme de clients de haut niveau et technologiquement avancés s'avère déjà fructueux » a déclaré Michael Fuller, PDG et fondateur de Conflux Technology.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Conflux Technology. Les échangeurs de chaleur et la gestion de la chaleur sont des domaines clés où l'impression 3D peut fournir des solutions de grande valeur. En combinant nos forces avec celles d'experts en applications du secteur, comme Conflux, nous serons en mesure de fournir des solutions de premier ordre à nos clients », a déclaré John Dulchinos, président de GKN Additive.

GKN Additive est un leader mondial de la fabrication numérique offrant une gamme de solutions de fabrication additive sur l'ensemble du cycle de vie des produits aux entreprises des industries automobile, industrielle, aérospatiale, électronique et de consommation. GKN Additive s'appuie sur l'expertise de GKN Powder Metallurgy, un chef de file en matière de développement de poudres métalliques et de traitement numérique des métaux possédant un réseau d'ingénierie de plus de 6 600 employés répartis sur 29 sites à travers le monde.

Conflux Technology est une société de fabrication additive leader mondial qui innove dans les applications thermiques et des fluides grâce à une ingénierie et une production expertes. L'entreprise a commencé dans le monde de l'ingénierie F1; le fondateur et PDG Michael Fuller a transformé la conception des échangeurs de chaleur et les résultats de performance. Aujourd'hui, Conflux Technology est une équipe de haut niveau bien établie qui dirige l'avancement des applications de fabrication additive. Sa technologie révolutionnaire d'échange de chaleur a transformé les performances des produits et des systèmes dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, des sports mécaniques, de la microélectronique, de l'énergie et dans le secteur industriel. Avec des opérations de fabrication de pointe intégrées verticalement, Conflux Technology couvre tous les aspects du processus d'ingénierie, de la conception à l'analyse de la dynamique des fluides numérique (CFD), en passant par la fabrication additive en série à l'interne, le post-traitement et la validation indépendante. L'entreprise repousse constamment les limites de la technologie de fabrication additive afin d'obtenir des résultats révolutionnaires pour ses clients.

