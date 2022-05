Medical Microinstruments lance un nouveau simulateur destiné à la microchirurgie robotique





Le simulateur Symani permettra d'accélérer l'expansion et l'adoption de la microchirurgie robotique

PISE, Italie , 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- Medical Microinstruments (MMI) SpA , une société de robotique qui se consacre à l'amélioration des résultats cliniques pour les patients subissant une microchirurgie, a annoncé aujourd'hui le lancement de son simulateur de système chirurgical Symani développé par VirtaMed. Le simulateur améliorera, élargira et numérisera les pistes de formation de Symani, les chirurgiens se préparant à élargir leurs compétences en microchirurgie grâce à la robotique.

« C'était une priorité pour notre société d'offrir à nos chirurgiens une solution de simulation afin qu'ils puissent s'exercer à la microchirurgie robotique de manière plus pratique », a déclaré Mark Toland, PDG de MMI SpA. « En s'entraînant sur le simulateur, les chirurgiens seront encore mieux préparés pour leur premier patient Symani ou pour un cas difficile. »

« Nous cherchions un moyen d'offrir aux chirurgiens une expérience Symani sans avoir à déplacer le système », a déclaré Jamie Milas, vice-présidente du marketing chez MMI SpA. « Nous avons choisi VirtaMed comme partenaire de confiance en raison de leur passion commune pour l'amélioration des soins aux patients et parce que nous savions qu'ils pouvaient développer un simulateur entièrement personnalisé qui imiterait notre dispositif et présenterait les avantages de la microchirurgie Symani. »

VirtaMed a été créé en 2007 et figure parmi les leaders mondiaux des solutions de formation en chirurgie et de l'enseignement médical basé sur les données. VirtaMed développe des simulateurs de réalité virtuelle de classe mondiale et pertinents sur le plan éducatif pour diverses disciplines médicales telles que l'orthopédie, l'obstétrique, la gynécologie, l'urologie et la laparoscopie. Le VirtaMed LaparoStm offre une expérience qui semble réelle aux utilisateurs, y compris un comportement physique correct des organes internes et des interactions plus vraies que nature des outils chirurgicaux avec ces organes.

« Nous sommes ravis de nous associer à MMI pour aborder cette nouvelle frontière de la chirurgie robotique », a déclaré Stefan Tuchschmid, co-PDG de VirtaMed. « La technologie de MMI apporte une valeur considérable à la communauté chirurgicale et aux patients qu'elle sert. Nous sommes fiers que notre collaboration ait abouti à un simulateur si réaliste que les chirurgiens peuvent immédiatement commencer à suturer sur Symani après seulement quelques minutes de pratique sur le simulateur. »

L'intégration de la simulation accélérera également le processus de développement de produits de MMI en permettant de tester de nouvelles solutions dans un environnement virtuel pour en vérifier l'efficacité et la convivialité.

Le système chirurgical Symani de MMI est le seul robot dédié à la microchirurgie qui offre des instruments à poignet conçus pour améliorer la capacité du chirurgien à accéder à une petite anatomie délicate et à la suturer. Sa plateforme offre une mise à l'échelle des mouvements et une réduction des tremblements pour permettre aux chirurgiens d'effectuer des micro-mouvements précis. Avec Symani, les chirurgiens peuvent réaliser des sutures, des ligatures, des anastomoses et des coaptations.

MMI exposera à l'Association européenne des chirurgiens plastiques, du 26 au 28 mai à Naples, en Italie, et au congrès de la Société mondiale de microchirurgie reconstructive, du 1er au 4 juin à Cancun, au Mexique. Des démonstrations du simulateur Symani et du système chirurgical Symani seront disponibles sur le stand de MMI.

À propos de MMI SpA

Medical Microinstruments S.p.A. (MMI) a été fondée en 2015 près de Pise, en Italie, pour améliorer les performances chirurgicales grâce au développement d'un système robotique permettant aux chirurgiens d'obtenir de meilleurs résultats en microchirurgie. Le système chirurgical Symani combine des innovations exclusives, notamment les plus petits micro-instruments à poignet du monde, ainsi que des technologies de réduction des tremblements et de mise à l'échelle des mouvements. Ensemble, ces puissantes capacités permettent à un plus grand nombre de chirurgiens de pratiquer avec succès la microchirurgie tout en élargissant le champ de la supermicrochirurgie. MMI est soutenu par des investisseurs internationaux dans le domaine des technologies médicales, notamment Andera Partners, Panakes Partners, Fountain Healthcare Partners et Sambatech.

À propos de VirtaMed

VirtaMed croit que l'éducation médicale est dispensée efficacement par des solutions de simulation basées sur les données. Depuis 2007, nous avons développé les meilleures solutions de formation en dehors de la salle d'opération, car nous pensons que les professionnels de la santé ne devraient jamais avoir à effectuer une procédure pour la première fois sur un patient. Les simulateurs de VirtaMed offrent la formation la plus réaliste et la plus rentable qui soit pour les chirurgiens laparoscopiques.

