HONOR DÉVOILE LA TECHNOLOGIE QUI SE CACHE DERRIÈRE LA NOUVELLE CHAÎNE DE PRODUCTION HONOR MAGIC4 PRO





Synergie unique entre les capacités de R&D et de fabrication

SHENZHEN, Chine, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- La marque de technologie mondiale HONOR a dévoilé aujourd'hui la technologie propriétaire derrière la fabrication du HONOR Magic4 Pro, dernier smartphone phare de la marque produit exclusivement dans le parc industriel de fabrication intelligente HONOR. Démontrant l'excellence de la fabrication, le smartphone phare illustre l'engagement de la marque à offrir des innovations de pointe et témoigne de la capacité d'HONOR à fabriquer des produits premium de haute qualité à grande échelle. Le HONOR Magic4 Pro devrait arriver sur certains marchés internationaux à partir de ce mois-ci.

« L'ouverture du parc industriel de fabrication intelligente HONOR l'an dernier a constitué une étape importante de la réussite de l'intégration de nos capacités de R&D dans nos processus de fabrication. La consolidation nous permet de mieux exploiter notre expertise dans les deux domaines, a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd. En plus de renforcer nos capacités de fabrication, les locaux de fabrication intelligente abritent des équipements de pointe de production, d'essai et de contrôle de la qualité. Ils garantissent que nos produits haut de gamme répondent aux attentes élevées de nos clients. »

Intégration transparente entre la R&D et la fabrication

Opérationnel depuis septembre 2021, le parc industriel de fabrication intelligente HONOR est la première usine autofinancée de la marque. Équipé d'installations de fabrication et d'essais de pointe pour assurer tous les aspects de la fabrication des smartphones, le parc est crucial pour assurer la qualité de l'offre haut de gamme de la marque. 20 pour cent du personnel qui travaille dans le parc appartient à la R&D, ce qui permet à HONOR d'intégrer ses ressources de R&D dans les capacités essentielles du parc. Elle optimise ainsi la synergie entre les deux et permet à la technologie de production de suivre le rythme de l'innovation.

Chaîne de production sur mesure pour les innovations HONOR Magic4 Pro

Le HONOR Magic4 Pro fait son entrée sur certains marchés internationaux ce mois-ci avec AI Privacy Call, une fonctionnalité qui réduit considérablement les fuites sonores lors des appels vocaux ; Ultra-Fusion Computational Photography, une solution de caméra qui permet aux utilisateurs de tirer pleinement parti des multiples caméras arrière du smartphone ; et le Quad-Curved LTPO Display, un superbe écran qui offre des expériences de visionnement immersives. Chacune de ces fonctions pose un ensemble de défis de fabrication uniques, dont les solutions ne peuvent être apportées que par la R&D et la synergie de fabrication d'HONOR.

Avec chaque génération de smartphones, les fabricants de smartphones n'ont cessé de déplacer le récepteur vers la lunette supérieure afin d'élargir la zone d'affichage. Cependant, plus le récepteur est placé près du bord, plus les fuites sonores lors des appels vocaux sont accentuées, ce qui soulève des préoccupations en matière de protection de la vie privée.

Pour remédier à ce problème, HONOR a identifié et résolu plus de 100 défis technologiques pour créer AI Privacy Call. Cette fonctionnalité innovante s'appuie sur la toute première unité intelligente à double émission sonore, qui comprend un composant de conduction osseuse utilisant de la céramique piézoélectrique montée directement sur l'écran. En raison de la nature du verre, le processus d'assemblage nécessite une précision extrême : même des changements mineurs dans la fabrication endommageront définitivement le panneau. En travaillant main dans la main, les équipes de R&D et de fabrication ont pu relever le défi en trois mois. Les efforts concertés ont abouti à la création de l'équipement de montage automatisé de haute précision, qui exploite la vision par ordinateur et les algorithmes optimisés pour atteindre une précision de 0,01 mm et un rendement de 99,99 pour cent, et ainsi contribuer à la capacité d'HONOR à répondre à la demande des consommateurs pour le HONOR Magic4 Pro.

Le HONOR Magic4 Pro est également équipé d'une puissante combinaison Triple Camera supportant la photographie computationnelle Ultra-Fusion. La complexité de la solution du nouveau smartphone phare a nécessité le double d'équipements d'étalonnage de caméra par rapport à ce qui était nécessaire pour son prédécesseur. Bénéficiant de procédures d'étalonnage et de test améliorées, le système Triple Camera, combiné à des algorithmes d'IA, offre des images plus détaillées aux couleurs plus authentiques sur toute la plage focale prise en charge.

Des processus d'assemblage avancés sont également adoptés pour l'écran LTPO Quad-Curved du HONOR Magic4 Pro. Grâce à une configuration de pointe de bras robotisés à six axes, de caméras de haute précision et d'algorithmes de vision par ordinateur développés par HONOR, l'équipement de montage fonctionne avec une plage de précision de plus ou moins 0,075 mm et fabrique des produits avec une faible tolérance de fabrication de seulement 0,1 mm, ce qui démontre encore une fois les capacités de fabrication supérieures d'HONOR.

Le parc est également doté de laboratoires de pointe, notamment un laboratoire de fiabilité, un laboratoire de réglementation et un laboratoire de protection de l'environnement, grâce auxquels HONOR effectue plus de 200 tests de fiabilité sur le HONOR Magic4 Pro pour assurer sa qualité supérieure. Par exemple, le HONOR Magic4 Pro est soumis à des essais pour avoir une valeur de débit d'absorption spécifique (DAS), qui mesure les émissions de rayonnement des smartphones, de 56 pour cent inférieure à la limite de la norme la plus stricte de l'industrie.

Trois piliers de l'excellence manufacturière

L'automatisation, la numérisation et la technologie intelligente sont les pierres angulaires des capacités de production du parc. Le parc fonctionne avec une automatisation de 75 pour cent de sa chaîne de production, ce qui réduit le risque d'erreur humaine. De plus, plus de 40 pour cent de l'équipement de production automatisé est développé en interne, ce qui est une preuve supplémentaire de l'intégration étroite entre la R&D et les capacités de fabrication au parc.

Tous les équipements clés de l'installation de production prennent en charge les systèmes de contrôle numérique, ce qui permet à HONOR de mieux gérer l'ensemble de la chaîne de production et d'améliorer l'efficacité et la qualité des produits.

Fabriqué exclusivement dans le parc, le HONOR Magic4 Pro représente le meilleur des capacités de fabrication d'HONOR, dont les consommateurs internationaux pourront bientôt profiter, lors de l'arrivée du smartphone phare sur certains marchés ce mois-ci.

À propos de HONOR

HONOR est un fournisseur mondial de premier plan d'appareils connectés. L'entreprise s'est engagée à devenir une marque technologique emblématique à l'échelle internationale et à créer un nouveau monde connecté pour tous grâce à ses puissants produits et services. En mettant l'accent sur la recherche et le développement, HONOR s'engage à mettre au point des technologies qui permettent aux personnes du monde entier d'aller plus loin, en leur donnant les moyens de réussir et de se surpasser. Offrant une gamme de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et de dispositifs portables de haute qualité pour tous les budgets, le catalogue de produits innovants, supérieurs et fiables de HONOR aide chaque personne à devenir une meilleure version d'elle-même.

