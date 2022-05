SCREEN intensifie ses efforts pour réduire l'impact environnemental de l'industrie des semi-conducteurs





SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd. (SCREEN SPE), une filiale de SCREEN Holdings Co., Ltd., a annoncé qu'elle allait multiplier ses efforts pour réduire l'impact global de l'entreprise sur l'environnement.

Le SCREEN Group s'est engagé à travailler à la réalisation d'une société mondiale durable mais aussi à améliorer sa propre valeur durable (valeur sociale), et a formulé un plan de gestion à moyen terme baptisé « Sustainable Value 2023 » exposant les objectifs ciblés. Le plan identifie des enjeux spécifiques dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG).

Concernant l'environnement, SCREEN travaille à fournir des produits et des services qui contribuent activement à la réduction de la charge écologique. Ses efforts visent notamment à améliorer la performance environnementale de ses produits, à réduire les effets de ses activités commerciales sur le changement climatique, à promouvoir une utilisation efficace des ressources en eau, à augmenter le recyclage des produits et des pièces, et à préserver la biodiversité.

Concrètement, SCREEN SPE cherche à réduire l'impact des processus de fabrication des semi-conducteurs sur l'environnement et à contribuer à la réalisation d'une société mondiale durable. En tant qu'entreprise de premier plan dans les équipements de nettoyage, elle s'est également engagée à soutenir la croissance de l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs sur le long terme.

La demande de dispositifs à semi-conducteurs a augmenté à l'échelle mondiale ces dernières années, principalement en raison de l'adoption généralisée des smartphones compatibles 5G et des exigences croissantes des centres de données accompagnant la transformation numérique (DX) qui se produit actuellement dans le monde entier. Ce changement est également produit par la demande croissante de systèmes embarqués pour les véhicules électriques et les voitures autonomes, ainsi que par la propagation rapide des infrastructures IdO, en particulier dans les équipements industriels.

Cependant, alors que la dépendance vis-à-vis des appareils à base de semi-conducteurs s'accentue, l'impact environnemental créé par leurs processus de fabrication est devenu une préoccupation que partage l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs. Parmi les problèmes qui doivent être résolus, figurent la forte consommation d'énergie ainsi que l'utilisation de substances chimiques, de matériaux rares et d'eau ultra pure, en plus des émissions de gaz à effet de serre.

C'est en ayant cette tendance à l'esprit que SCREEN SPE a accepté de rejoindre le programme de recherche sur les technologies et systèmes de semi-conducteurs durables (Sustainable Semiconductor Technologies and Systems, SSTS)* dirigé par l'Institut de micro-électronique et composants (imec), un pôle de recherche et d'innovation de premier plan à l'échelle mondiale basé à Louvain, en Belgique. Le programme SSTS est conçu pour aider l'industrie des semi-conducteurs à réduire son impact environnemental à travers le monde.

Mené par le directeur Lars-Ake Ragnarsson, le nouveau programme s'appuie sur l'expertise de l'imec dans les domaines des infrastructures, des technologies et des équipements. Cela consiste notamment à utiliser des modèles concrets et hautement fiables ainsi que des analyses détaillées de l'empreinte carbone pour prédire les effets sur l'environnement des processus de fabrication. À terme, l'initiative vise à aider l'ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs à réduire son empreinte écologique.

En rejoignant le programme SSTS, SCREEN SPE vise à accélérer son développement d'équipements de fabrication respectueux de l'environnement, notamment pour ce qui est des systèmes de nettoyage de semi-conducteurs et des systèmes de revêtement/de développement. L'entreprise espère que cette décision lui permettra d'apporter à l'industrie des produits offrant des performances environnementales encore plus élevées.

Communiqué de presse de l'imec

Imex rassemble les partenaires autour d'une chaîne de valeur des semi-conducteurs dans le but de réduire conjointement les émissions de gaz à effet de serre au cours de la fabrication des circuits intégrés (Imec unites partners from the semiconductor value chain to jointly target net-zero emissions for chip manufacturing)

*SSTS (Sustainable Semiconductor Technologies and Systems)

