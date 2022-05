Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 27 mai 2022





QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 27 mai 2022. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Prise d'images lors d'une visite à Drummondville

Heure : 13 h 30 Lieu : Drummondville

Le lieu où se tiendra la visite sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et du député de Drummond-Bois-Franc. M. Sébastien Schneeberger.

Les représentants des médias qui souhaitent être présent à la visite doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 9h ce vendredi 27 mai 2022. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront être présents.

Rencontre avec la mairesse de Drummondville, Mme Stéphanie Lacoste

Heure : 14 h 15 Lieu : Drummondville

Le lieu où se tiendra la rencontre sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et du député de Drummond-Bois-Franc. M. Sébastien Schneeberger.

Veuillez noter qu'une prise d'images aura lieu au début de la rencontre.

Les représentants des médias qui souhaitent être présent à la prise d'images doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 9h ce vendredi 27 mai 2022. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront être présents.

