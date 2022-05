Energy Vault renforce sa présence dans la région APAC avec la nomination de Lucas Sadler au poste de vice-président des ventes et du développement commercial, Asie-Pacifique





Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), un chef de file des solutions de stockage énergétique durables à l'échelle du réseau, annonce la nomination de Lucas au poste de vice-président des ventes et du développement commercial, Asie-Pacifique (APAC), basé à Melbourne, en Australie.

Sadler intègre Energy Vault avec plus de 30 ans de leadership dans la vente sur les secteurs des énergies renouvelables, de la production d'électricité et du stockage énergétique. Immédiatement avant de rejoindre Energy Vault, il a travaillé comme vice-président des ventes, Australie et Nouvelle-Zélande, chez Fluence Energy Inc. Chez Energy Vault, Sadler est à la tête des ventes, du développement commercial et de la génération de la demande pour le logiciel de stockage énergétique et les technologies d'infrastructure de la société dans toute la région APAC. Sadler et son équipe se concentreront sur le renforcement de la présence d'Energy Vault dans la région, qui inclut Korea Zinc et ses filiales Sun Metals et Ark Energy, et BHP en Australie, China Tianying/Atlas Renewable en Chine, et NTPC en Inde. Energy Vault est un membre fondateur de l'Electric Mine Consortium, un groupe australien de grandes sociétés minières ayant l'ambition collective d'accélérer la progression vers des mines entièrement électrifiées à zéro émission de CO2 et de particules.

"L'APAC est un marché de croissance clé pour Energy Vault. Nos technologies de stockage innovantes connaissent une forte demande pour des applications énergétiques et industrielles, comme en témoigne notre présence déjà solide dans la région", déclare Marco Terruzzin, directeur des produits, Energy Vault. "L'expérience pragmatique de Lucas dans les secteurs de l'énergie renouvelable et du stockage énergétique en Australie vient consolider nos relations et notre portée dans l'APAC, où de grandes compagnies énergétiques et minières se sont engagées en faveur de la décarbonisation. L'expérience unique et ciblée de Lucas est un outil précieux pour comprendre les tendances des marchés locaux, stimuler la demande et accélérer les déploiements de nos solutions de stockage énergétique longue durée et de notre plateforme logicielle. Nous pensons que notre plateforme jouera un rôle crucial en tant que technologie de la décarbonisation et de la transition énergétique qui se déroule actuellement dans toute la région APAC. Nous sommes ravis d'accueillir un dirigeant de la trempe de Lucas au sein de notre équipe exécutive."

"Energy Vault commercialise des technologies et solutions novatrices en matière de stockage énergétique, qui permettent de surmonter de nombreux obstacles que rencontrent d'autres technologies de stockage", déclare Lucas Sadler, vice-président, ventes et développement commercial, Asie-Pacifique (APAC), Energy Vault. "Les avantages en termes de durabilité et d'économie circulaire des systèmes de stockage d'Energy Vault sont véritablement différenciés, et je pense que sa capacité à fournir un stockage à courte et longue durée avec une plateforme logicielle de gestion énergétique neutre vis-à-vis du matériel informatique procurera un avantage compétitif aux secteurs publics, sociétés énergétiques et compagnies minières dans l'APAC, qui ont besoin d'énergie à la demande et durant de longues périodes afin d'alimenter leurs opérations en continu. Energy Vault suscite déjà un vif intérêt dans la région, et je me réjouis à l'idée de générer de nouvelles opportunités de déploiement pour le stockage gravitationnel et la plateforme logicielle de la société dans toute la région APAC."

Avant de travailler chez Fluence, Sadler a occupé des postes à haute responsabilité dans la vente, le développement commercial et la direction, notamment chez Schneider Electric, Powerark Solar, Origin Energy, Yingli Green Energy, EnergyAustralia et Samsung. Sadler a également travaillé comme directeur et membre du conseil d'administration de l'Australian Solar Council et de l'Australian Energy Storage Council.

Sadler est diplômé d'un Global Executive MBA de la Monash School of Business - Melbourne, un programme composé de trois modules internationaux à l'INSEAD, la China Europe International Business School (CEIBS) et la NYU Stern School of Business.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault conçoit et déploie des solutions clé en main de stockage d'énergie durable qui transforment l'approche mondiale du stockage de l'énergie à l'échelle des services publics en décarbonant les réseaux tout en maintenant leur résilience. Le système exclusif de gestion de l'énergie et la suite logicielle d'optimisation d'Energy Vault sont indépendants au point de vue technologique: ils sont capables d'orchestrer diverses ressources de production et de stockage d'énergie pour aider les services publics, les producteurs d'électricité indépendants et les grands consommateurs industriels d'énergie à réduire considérablement leurs frais énergétiques tout en maintenant la qualité de l'électricité et la fiabilité du réseau. Le système de stockage d'énergie par gravité EVxtm d'Energy Vault utilise des matériaux respectueux de l'environnement offrant la possibilité d'intégrer des déchets pour une réutilisation avantageuse. Energy Vault favorise l'économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre au bénéfice de ses clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.energyvault.com.

Déclarations prospectives

