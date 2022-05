NÉGOCIATIONS DU SECTEUR PUBLIC - Le personnel de l'Agence du revenu du Québec représenté par le SFPQ se dirige vers la grève





QUEBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Depuis près de deux ans de négociations infructueuses avec la direction de l'Agence du revenu du Québec (ARQ), les personnes déléguées du SFPQ réunies hier à Québec ont voté en faveur de moyens de pression lourds pouvant mener à la grève. Ainsi, les quelque 6 000 membres du SFPQ oeuvrant à Revenu Québec seront appelés à se prononcer, dans les prochaines semaines, pour la mise en place de moyens d'action robustes incluant dix journées de grève à utiliser au moment opportun.

« Après avoir fait miroiter à la table de négociation des propositions de bonification aux conditions de travail afin d'être plus compétitif avec le marché du travail, l'employeur a fait preuve de mépris envers nos membres en proposant des augmentations salariales inférieures à ce qui a été offert à la fonction publique québécoise. Depuis des mois, nous tendons la main à la direction pour trouver des solutions concrètes à l'amélioration des conditions de travail de nos membres et ainsi endiguer la pénurie de personnel. Il est maintenant temps de passer à l'action! Nous irons donc chercher le mandat de grève auprès de nos membres. Revenu Québec, un employeur de choix? On repassera ! » indique Patrick Audy, vice-président du SFPQ.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise, et répartis comme suit : près de 26 000 employé.e.s de bureau et technicien.ne.s, et environ 4 000 ouvrier.ère.s travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Communiqué envoyé le 26 mai 2022 à 18:20 et diffusé par :