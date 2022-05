Trading Central remporte les Technical Analyst Awards





Les Technical Analyst Awards (Prix des analystes techniques) récompensent les entreprises les meilleures en matière d'études de marché, de données financières, de logiciels et d'intelligence artificielle. Lors de l'édition 2022, Trading Central a été élu gagnant par ses pairs du secteur dans trois catégories: Meilleur produit d'IA, Nouveau produit le plus innovant et Meilleur fournisseur de données multi-actifs.

La suite d'applications et d'API intégrables de Trading Central soutient les plus importantes plateformes de courtage en ligne au monde pour aider les investisseurs et les traders actifs tout au long de leur processus de prise de décision. Nous sommes fiers de cette reconnaissance accordée à nos efforts sans relâche pour nous surpasser, innover et transformer le secteur.

TC Market Buzz® pour le meilleur produit d'IA

Lisez moins, apprenez plus

TC Market Buzz utilise l'intelligence artificielle pour donner un sens aux millions de titres d'actualités, de publications sur les réseaux sociaux et d'articles publiés en ligne chaque jour. Notre solution remplace les titres statiques par des visualisations simples, convaincantes et factuelles des informations.

Grâce à TC Market Buzz, les utilisateurs peuvent:

Identifier les médias qui sont en effervescence en fonction du volume d'actualités

Afficher les sujets les plus discutés sur un média spécifique

Contrôler rapidement des faits grâce aux articles des principaux fournisseurs d'informations

TC Fundamental Insight® pour le nouveau produit le plus innovant

L'avenir des fondamentaux

Les investisseurs fondamentaux doivent digérer les montagnes d'informations que publient les sociétés cotées. Fundamental Insight propose des interprétations simples des données financières complexes pour aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées.

TC Quantamental Rating® vous offre une vue d'ensemble de la performance d'une action.

Target Price vous donne une idée de la situation d'une action dans 12 mois.

Nowcasting, l'indicateur macroéconomique qui vous oriente en matière d'allocation d'actifs, de rotation sectorielle et de fluctuations des cours.

Trading Central: le meilleur fournisseur de données multi-actifs

Un guichet unique d'aide à la décision d'investissement

Les analyses de Trading Central sont des outils puissants d'acquisition, d'engagement et de fidélisation des clients. La suite de Trading Central soutient les utilisateurs qui négocient des actions, des devises, des cryptos, des matières premières et bien plus encore, quel que soit leur niveau de compétence. La recherche de Trading Central aide les investisseurs à repérer et à valider les opportunités, à prévoir les transactions, à en savoir plus sur les marchés financiers et à gérer les risques.

Alain Pellier, PDG de Trading Central, a déclaré: «Ces distinctions mettent en lumière les compétences analytiques et les nouveaux produits proposés par Trading Central au cours de l'année écoulée. En tant que guichet unique pour l'aide à la décision d'investissement, nous sommes fiers de voir récompenser nos efforts pour soutenir les entreprises de courtage et d'être reconnus par les Technical Analyst Awards en tant que leader de ce secteur en constante évolution.»

Trading Central a récemment été distingué par les Fintech Breakthrough Awardsdans la catégorie Innovation en recherche financière et données.

Pour plus d'informations sur les solutions de Trading Central, cliquer ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

