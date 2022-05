La Chambre lance sa campagne annuelle pour mettre en valeur la contribution historique de ses commanditaires piliers à la vitalité de la métropole





MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse de lancer sa campagne piliers annuelle. À l'occasion de son 200e anniversaire, elle souhaite remercier « 200 fois » ses commanditaires piliers - Rio Tinto, Bell, SNC-Lavalin, Air Canada, Hydro-Québec et CGI - pour leur apport essentiel à la vitalité et au rayonnement économique de Montréal.

« Depuis 200 ans, la Chambre contribue à la prospérité du Grand Montréal et de ses entreprises. Cette longévité rare confirme le rôle incontournable de la Chambre dans l'écosystème économique de la métropole. À cette occasion, nous souhaitons rendre hommage à ces véritables piliers de notre organisation qui accompagnent nos actions et nos réalisations. Avec notre campagne, nous les remercions pour leur engagement à nos côtés et leur soutien sans faille au milieu des affaires montréalais », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Créé en 2009, le statut de commanditaire pilier de la Chambre réunit des entreprises majeures qui s'investissent dans la durée pour faire de Montréal une véritable métropole économique. Ces entreprises ont démontré au fil du temps leur engagement continu pour le développement économique et le rayonnement international de la métropole. Nous sommes fiers de pouvoir les remercier publiquement par le déploiement de cette campagne », a conclu Michel Leblanc.

La campagne sera déclinée jusqu'à la fin du mois de juin sur les médias sociaux de la Chambre ainsi que dans les médias traditionnels afin de mettre en lumière la contribution de chacun des commanditaires à la métropole. En complément de cette campagne, d'autres actions de communication - comprenant la rédaction d'un billet de blogue, des mentions dans l'infolettre et des publications sur les médias sociaux - seront également mises en place d'ici la fin du mois de juin.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

