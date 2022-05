AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Daniel Vandal et le ministre Ranj Pillai annonceront du financement en soutien aux exploitants d'entreprises touristiques du Yukon





WHITEHORSE, YT, le 26 mai 2022 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor; Brendan Hanley, député du Yukon; et l'honorable Ranj Pillai, ministre du Développement économique, ministre du Tourisme et de la Culture, feront une annonce concernant des investissements en soutien aux propriétaires et aux exploitants d'entreprises touristiques de l'ensemble du territoire dans leur adaptation et leur croissance au-delà de la pandémie. Ils seront accompagnés de Blake Rogers, directeur exécutif de la Tourism Industry Association of the Yukon, Charlene Alexander, directrice exécutive de la Yukon First Nations Culture and Tourism Association, et Sandy Legge, directrice exécutive de la Wilderness Tourism Association of the Yukon.

À la suite de l'annonce, le ministre Vandal et le ministre Pillai seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date : Le 27 mai 2022

Heure : 11 h 15 HNM (les médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 10 HNM)

Lieu :

Musée MacBride (deuxième étage)

1124, rue Front

Whitehorse, Yukon

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

