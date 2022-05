Prix Reconnaissance jeunesse du Québec - Pour apprendre l'anglais aux jeunes; Marie-Line Cloutier joint l'utile à l'agréable





QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - En alliant l'enseignement de l'anglais langue seconde et le plaisir d'entreprendre, Marie-Line Cloutier a su capter l'attention de ses élèves et leur inculquer le goût de concrétiser leurs idées. Aujourd'hui, ses efforts lui valent le titre de lauréate du prix Intervenante jeunesse des prix Reconnaissance jeunesse du Québec. Ceux-ci soulignent annuellement les actions exemplaires de jeunes engagés, ainsi que les contributions notables d'acteurs mobilisés en faveur de la jeunesse.

Les prix ont été remis le 25 mai, au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à la Salle des Promotions du Séminaire de Québec. De courtes entrevues qui présentent chaque récipiendaire seront également diffusées sur les médias sociaux et sur le site Web du Secrétariat à la jeunesse (SAJ). Elles sont le résultat d'un partenariat entre le SAJ et le Festival du nouveau cinéma, qui a permis à des étudiants universitaires de contribuer à la réalisation de ces vidéos.

Marie-Line Cloutier : enseigner l'anglais et le devoir citoyen avec l'entrepreneuriat

Les initiatives de Marie-Line Cloutier ont lieu, chaque année, dans sa classe, en anglais. En pleine pandémie, l'enseignante a conclu un partenariat avec une résidence pour personnes âgées afin d'apporter de la joie et du réconfort aux ainés en ces temps d'isolement. Les jeunes de sa classe ont fabriqué à la main, à partir d'objets recyclés, des lampes en verre et des pots dans lesquels ils ont déposé des messages positifs et qu'ils ont offerts aux personnes résidentes. Des rencontres virtuelles avec les élèves ont également eu lieu afin que la solitude des personnes âgées soit brisée. Cette façon d'enseigner relève d'une approche holistique, où l'apprentissage de l'anglais se fait en même temps que l'acquisition d'un sens civique profond et des sentiments de fierté, d'engagement et d'indépendance. Mme Cloutier souhaite que son approche pédagogique, qui marie langue et esprit d'entreprise, inspire d'autres enseignantes et enseignants du Québec à l'imiter. C'est pourquoi elle a créé un site Web qui offre des conseils pour implanter l'entrepreneuriat en classe.

En tout, 11 prix Reconnaissance jeunesse, répartis dans cinq catégories, honorent l'engagement des jeunes et des intervenants auprès de la jeunesse.

Sept lauréats remportent chacun un prix Jeunesse , pour la façon dont ils se sont démarqués par leurs réalisations et leur engagement pour chacun des axes d'intervention du Plan d'action jeunesse 2021-2024.





, pour la façon dont ils se sont démarqués par leurs réalisations et leur engagement pour chacun des axes d'intervention du Plan d'action jeunesse 2021-2024. Une personne reçoit le nouveau prix Jeunesse autochtone , en reconnaissance de son implication dans son milieu et de sa contribution à faire briller sa communauté, son identité et sa culture par son engagement et ses réalisations.





, en reconnaissance de son implication dans son milieu et de sa contribution à faire briller sa communauté, son identité et sa culture par son engagement et ses réalisations. Un lauréat reçoit un prix Intervenante ou intervenant jeunesse , pour son travail auprès des jeunes, son implication et le côté créatif de ses actions dans l'un des axes d'intervention du Plan d'action jeunesse 2021-2024 mentionnés précédemment.





, pour son travail auprès des jeunes, son implication et le côté créatif de ses actions dans l'un des axes d'intervention du Plan d'action jeunesse 2021-2024 mentionnés précédemment. Une personne se voit remettre le prix Emmett-Johns , pour la contribution exceptionnelle qu'elle a apportée en faveur de la jeunesse, tout au long de sa carrière. Ce prix vise à honorer la mémoire de celui qu'on appelait le père Pops, qui est devenu un acteur incontournable et qui est reconnu pour son aide auprès des jeunes les plus vulnérables.





, pour la contribution exceptionnelle qu'elle a apportée en faveur de la jeunesse, tout au long de sa carrière. Ce prix vise à honorer la mémoire de celui qu'on appelait le père Pops, qui est devenu un acteur incontournable et qui est reconnu pour son aide auprès des jeunes les plus vulnérables. Finalement, une personnalité de la relève qui a su se démarquer de façon particulière par ses actions, parmi toutes les candidatures jeunesse reçues, reçoit le prix Coup de coeur.

Des bourses de 1 500 $ ont été remises aux lauréates et lauréats des prix Reconnaissance dans les catégories Jeunesse, Intervenante ou intervenant jeunesse ainsi que Jeunesse autochtone. Les personnes lauréates des prix Emmett-Johns et Coup de coeur ont reçu une bourse de 2 000 $.

Rappelons que la remise des prix Reconnaissance jeunesse constitue l'un des moyens privilégiés par le gouvernement pour mettre en oeuvre le Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030 du Secrétariat à la jeunesse.

Citations :

« Les prix Reconnaissance jeunesse sont un moyen d'exprimer notre admiration pour le travail de nos jeunes et de nos intervenants jeunesse. On ne soulignera jamais assez leur audace, leur talent et leur engagement. Félicitations à nos lauréats. Le Québec est chanceux de pouvoir compter sur vous. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Chaque année, les prix Reconnaissance jeunesse me confirment ce que je dis régulièrement : les jeunes sont une richesse inestimable pour le Québec. De voir des jeunes gens se dévouer pour leurs semblables, de voir des intervenants mettre autant de passion pour que nos jeunes puissent se réaliser me touche énormément. Je suis fier de voir les valeurs que transmettent ces générations aux plus jeunes, pour que se perpétuent l'altruisme et la générosité envers leur communauté. Les prix Reconnaissance jeunesse sont notre façon de dire bravo à ces citoyens profondément engagés pour l'avenir de nos jeunes. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Lien connexe :

Prix Reconnaissance jeunesse 2022 - Secrétariat à la jeunesse (gouv.qc.ca)

