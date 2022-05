Le ministre Vandal annonce un investissement de près de 4,5 M$ dans l'innovation et l'entrepreneuriat au Yukon





Le financement des efforts conjoints du programme Innovation et entrepreneuriat de l'Université du Yukon et de Yukonstruct soutient la résilience et la croissance.

WHITEHORSE, YT, le 26 mai 2022 /CNW/ - Une partie essentielle de la reprise économique du Canada consiste à soutenir les entreprises qui s'adaptent, se développent et vont de l'avant après la pandémie. Les entreprises et les entrepreneurs ont besoin d'une base solide, fondée sur l'innovation technologique et la croissance propre, pour façonner la main-d'oeuvre de l'avenir.

Dans tous les territoires, les partenaires du Nord et les partenaires autochtones s'emploient à créer une voie vers l'avenir par la créativité, la collaboration et la détermination. Au Yukon, cela se manifeste par les efforts unis de la communauté de l'innovation du Yukon qui a travaillé en étroite collaboration pour s'adapter et se renforcer en des temps difficiles.

CanNor investit dans l'écosystème d'innovation de l'ensemble du territoire

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, et le Dr Brendan Hanley, député du Yukon, ont annoncé que le gouvernement du Canada investit près de 4,5 millions de dollars par le biais du programme de Croissance économique régionale par l'innovation pour soutenir l'écosystème d'innovation du Yukon qui continue de s'adapter, de croître et de se développer au-delà de la pandémie.

Ce financement de CanNor vise à soutenir deux projets de cinq ans situés sous un même toit à Whitehorse, mais dont les répercussions toucheront tout le territoire.

Dirigé par la Yukonstruct Society, NorthLight Innovation représente le premier centre d'innovation au nord du 60e parallèle. Les installations permettent de regrouper les membres et les services de Yukonstruct avec les partenaires du centre. CanNor investit 2 123 248 $ dans le centre NorthLight Innovation, et un investissement supplémentaire de 743 250 $ du gouvernement du Yukon pour les trois premières années ainsi qu'un de 5 255 040 $ du promoteur. Le coût total du projet s'élève à 8 121 538 $.

Partenaire clé du centre, l'université du Yukon utilise ces installations pour héberger le centre d'innovation et d'entrepreneuriat (I et E). L'I et E favorise la croissance des entreprises et l'innovation afin de soutenir l'entrepreneuriat au stade initial, les entreprises de démarrage et les entreprises innovantes affichant un fort potentiel de croissance. CanNor investit 2 341 818 $ dans l'innovation et l'entrepreneuriat, et un investissement supplémentaire de 2 505 000 $ du gouvernement du Yukon pour les trois premières années ainsi qu'un de 560 000 $ du promoteur. Le coût total du projet s'élève à 5 406 818 $.

Au cours de la première année, le financement a permis d'offrir une aide et d'appuyer les innovateurs et les entrepreneurs, et de fournir les outils nécessaires pour mettre au point rapidement des produits, notamment de l'équipement de protection individuelle. L'I et E et les installations de NorthLight dans leur ensemble ont réussi à faire pivoter les programmes et les services en ligne et à offrir un soutien adapté aux entreprises de démarrage, aux entreprises et aux innovateurs en fonction des besoins émergents. Le financement permettra à ces installations d'offrir un réseau de soutien stable à l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat du Yukon.

Les petites et moyennes entreprises, les innovateurs et les entreprises en démarrage, ainsi que les organisations qui les soutiennent, sont au coeur des économies régionales. Ils créent des emplois locaux de qualité et constituent une source de fierté pour leurs communautés. Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir la croissance durable et diversifiée des secteurs économiques en mettant l'accent sur le renforcement de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans le Nord.

Citations

« Nous continuons de voir le talent, la volonté et l'innovation chez les entrepreneurs du Yukon. Tout au long de la pandémie, de nombreuses entreprises se sont rapidement transformées pour s'adapter aux besoins changeants et pour répondre à la demande croissante de nouveaux articles, y compris l'EPI. Les installations NorthLight Innovation continuent d'être un élément moteur des innovateurs du Yukon. Elles sont un carrefour d'énergie, de créativité et de collaboration qui réunit sous un même toit des innovateurs, des entrepreneurs, des services d'information et de soutien aux entreprises, ainsi que l'Université du Yukon. Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent de l'engagement continu de notre gouvernement à soutenir le secteur de l'innovation du territoire, lequel continue de se renforcer et de connaître un essor. La croissance soutenue de cette communauté profite à l'ensemble du territoire et démontre l'importance d'avoir des partenariats et des réseaux solides. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« Les Yukonnais sont un peuple aux grandes idées qui sont aussi diversifiées et inspirantes que le territoire lui-même. C'est la raison pour laquelle les installations de NorthLight Innovation à Whitehorse ont une grande valeur; elles permettent de créer un espace pour la communauté de l'innovation et de l'entrepreneuriat ainsi que pour toutes les organisations qui les soutiennent. Grâce à l'appui d'I et E et, dans une plus grande mesure, du centre NorthLight Innovation, cette communauté a continué à se développer malgré les difficultés causées par la pandémie. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« NorthLight Innovation est un carrefour florissant et une pierre angulaire du secteur de l'innovation en pleine croissance au Yukon. Cet espace de rassemblement permet aux gens créatifs, aux entrepreneurs et aux innovateurs locaux de partager leurs connaissances et d'accéder à des soutiens et à des ressources précieuses. Parallèlement à NorthLight, les programmes d'innovation et d'entrepreneuriat de l'Université du Yukon ont aidé de nombreux entrepreneurs à commercialiser leurs solutions novatrices. Je suis impatient de voir d'autres développements passionnants de la communauté de l'innovation du Yukon grâce à ce nouvel investissement dans ces services. »

- L'honorable Ranj Pillai, ministre du Développement économique, gouvernement du Yukon

« L'équipe d'Innovation et Entreprenariat est aussi agile et dynamique que les innovateurs et entrepreneurs qu'elle appuie dans la réalisation de nouvelles idées d'entreprises. Ce financement stable de la part des gouvernements du Canada et du Yukon signifie que I et E sera présent lorsque les propriétaires de petites entreprises, les entreprises de démarrage et les innovateurs auront besoin de conseils d'experts, comme ils en ont eu besoin au cours des deux dernières années d'incertitude de la pandémie. Il s'agit d'un investissement dans la créativité ambitieuse, brillante et audacieuse du Nord ainsi que dans l'écosystème dans lequel elle prospère. »

- Lesley Brown, Présidente et vice-chancelière, Université du Yukon

« La Yukonstruct Society se consacre au soutien des Yukonnais afin de donner vie à leur idées et passions. Notre organisation est fière de maintenant gérer NorthLight Innovation. Ces installations à locataires multiples débordent d'innovateurs, de personnes créatives et d'entrepreneurs. Notre équipe travaillent fort chaque jour non seulement au fonctionnement de cet endroit magnifique, mais aussi à la prestation d'ateliers, de perfectionnement professionnel et du programme Startup Bootcamp, tous utiles pour offrir au Yukonnais les réseaux, les compétences et le mentorat nécessaires au lancement de leur nouvelles entreprises et à la création d'emplois, de possibilités et d'une effervescence dans le territoire. Nous sommes heureux de nous associer à CanNor, au gouvernement du Yukon et à l'Université du Yukon afin de nous assurer que toute personne au Yukon qui veut démarrer une entreprise et avoir du succès a tout ce dont elle a besoin pour y arriver. »

- Lana Selbee, directrice exécutive, Yukonstruct Society

Faits en bref

Les projets comprennent le financement du centre d'innovation de la Yukonstruct Society et le financement d'Innovation et Entreprenariat.

Le financement de CanNor pour les deux projets a commencé en 2020 et se poursuivra jusqu'en 2025.

se poursuivra jusqu'en 2025. En octobre 2018, CanNor a annoncé un investissement de plus de 900 000 $ pour l'achèvement des installations NorthLight Innovation. Ce financement s'ajoute à son investissement antérieur de 1,5 million de dollars pour la première phase du projet NorthLight Innovation en 2017-2018.

La croissance économique régionale par l'innovation est un programme de financement offert par des agences de développement régional du Canada pour soutenir la croissance économique des entreprises et des régions par l'innovation.

