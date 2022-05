Le Prix du CIQ 2022 est remis à Jean-Bernard Trudeau, médecin et grand promoteur de la collaboration interprofessionnelle

Incyte a annoncé aujourd'hui que plusieurs résumés représentant des données de son portefeuille d'oncologie seront présentés au prochain congrès (EHA2022) de l'Association européenne d'hématologie (AEH), organisé du 9 au 17 juin en virtuel et...

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente environ 3500 travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS-BSL), demande une...