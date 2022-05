Lancement officiel des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022 avec le défi du Jeu-questionnaire sur les métiers





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce matin, les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2022 ont été lancées au Vancouver Convention Center. Le but de cette compétition est d'encourager les étudiants et les apprentis à exceller dans leur métier ou dans leur technologie, et de faire connaître les nombreuses possibilités de carrière incroyables qui s'offrent aux jeunes.



Parmi les invités de marque présents au lancement, mentionnons le Dr Patrick Rouble, président de Skills/Compétences Canada (SCC), Al Phillips de l'AU, section locale 170, Chris Foster de TC Énergie, Maureen Phung de l'Industry Training Authority, et Kate Campbell du réseau HGTV. Le défi du Jeu-questionnaire sur les métiers comportait 10 questions à choix multiples sur les 9+1 compétences pour réussir. Cette activité amusante a lancé officiellement les OCMT, qui se dérouleront sur deux jours. L'événement comptera plus de 300 concurrents et concurrentes de niveau postsecondaire sur place, et plus de 200 étudiants et étudiantes de niveau secondaire en compétition virtuelle, de partout au Canada, dans 45 domaines des métiers spécialisés et des technologies afin d'être nommés les meilleurs au pays, dans leur domaine respectif. La compétition de la catégorie de sélection d'Équipe Canada WorldSkills aura également lieu au cours des OCMT 2022.

« Les Olympiades canadiennes mettent en relief les possibilités de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies. Les jeunes du Canada formeront la future main-d'oeuvre qualifiée du pays. En les encourageant à choisir ces professions et à faire partie de la main-d'oeuvre spécialisée, qui repose sur des compétences variées, nous assurerons la prospérité du pays », a expliqué Shaun Thorson, directeur général de SCC.

En outre, SCC s'attend à plus de 3 000 étudiants visiteurs tout au long de la compétition. Ces étudiants auront l'occasion de participer à plus de 40 activités Essaie un métier et une technologie, et à des activités Compétences pour réussir, qui mettront l'accent sur le thème Créativité et innovation. Visitez la Scène des Compétences pour réussir pour voir des démonstrations interactives sur l'importance des Compétences pour réussir dans des carrières dans les secteurs des métiers spécialisés et des technologies. Regardez Parlons Compétences pour réussir, assistez à des séances de discussion interactives entre experts avec des représentants de l'industrie et du domaine de l'éducation, ainsi que des anciens et anciennes de SCC, et des célébrités de l'industrie. Par ailleurs, le 27 mai, se tiendra un Forum sur les compétences pour réussir à l'intention des enseignants, des conseillers en orientation et des représentants de l'industrie. Tout au long de l'événement, des célébrités de l'industrie seront sur place, notamment Kate Campbell, entrepreneure vedette à la télé et fondatrice de KateBuilds Inc., pour parler aux étudiants et étudiantes.



Vous pouvez également consulter la chaîne YouTube de SCC pour regarder la diffusion en direct de l'événement! Regardez les cérémonies d'ouverture et de clôture, les compétiteurs ou compétitrices sur place de différents domaines spécialisés, les points saillants de la compétition virtuelle, des entrevues, et plus encore. À la fin de chaque jour de compétition, SCC publiera également une vidéo des points saillants. La cérémonie de clôture, où les résultats de la compétition seront annoncés, aura lieu le 28 mai, de 12 h à 14 h 30, au Vancouver Convention Centre.

Cet événement est soutenu par nos partenaires de financement, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique, et par nos commanditaires présentateurs, l'AU Canada et TC Énergie.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, SCC est un organisme national à but non lucratif qui, de concert avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Pour en savoir plus sur les programmes de SCC et sur les OCMT, visitez le site www.skillscompetencescanada.com.



