Converge Technology Solutions Corp. annonce le lancement de Converge Enterprise Cloud sur IBM Power pour la plateforme Google Cloud

TORONTO et GATINEAU (Québec), 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de licence avec IBM afin d'étendre ses capacités infonuagiques grâce à Converge Enterprise Cloud sur IBM Power pour la plateforme Google Cloud.



Grâce à cet accord de licence avec IBM, Converge prévoit d'étendre et d'accélérer sa stratégie de produits sur IBM Power en proposant de nouveaux modèles d'approvisionnement, de nouveaux sites et de nouvelles fonctionnalités. La solution de Converge vise à fournir aux clients un approvisionnement et une facturation harmonieux par le biais de Google Cloud Marketplace, une assistance intégrée par Google Cloud Customer Care et une interface libre-service pour l'approvisionnement.

Le service IBM Power est disponible sur la plateforme Google Cloud depuis janvier 2020. Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, les clients actuels et éventuels pourront profiter de l'expertise du secteur que possède Converge et de son dévouement envers la plateforme, grâce à un service et à une expérience sans faille de Converge sur AIX et, à l'avenir, sur IBM i et dans les environnements d'exploitation Linux. De plus, Converge possède une grande expérience en matière de modernisation des charges de travail d'entreprise fonctionnant sur IBM Power, le tout combiné de manière unique avec Google Cloud Services. Le résultat est une démarche de modernisation à valeur ajoutée des stratégies infonuagiques hybrides.

« Converge s'est forgé une solide réputation en mettant en relation ses clients avec le bon fournisseur et la bonne solution, quel que soit le besoin de l'entreprise », explique le président de Converge, Greg Berard. « En devenant le fournisseur d'IBM Power sur Google Cloud, nous pouvons continuer à éliminer les obstacles, à réduire les risques et à diminuer les délais de rentabilité à mesure que les clients adoptent Google Cloud et transforment leurs activités. Nous sommes impatients de mettre à profit et d'étendre les capacités de Cloud Enterprise de Converge ainsi que des solutions connexes pour les charges de travail essentielles de nos clients en Amérique du Nord et en Europe, y compris les nouveaux systèmes IBM Power10. »

« Les clients du monde entier font confiance à IBM comme infrastructure de choix pour leurs charges de travail stratégiques dans des environnements hybrides infonuagiques et liés à l'intelligence artificielle », déclare la vice-présidente de l'écosystème IBM en Amérique, Natalia de Greiff. « Nous nous engageons à offrir des expériences d'applications et de données sans heurts, peu importe l'emplacement, que ce soit dans un centre de données ou dans le nuage public. Faisant partie intégrante de l'écosystème IBM, Converge aide ses clients à accéder à cette expérience fluide et homogène. »

Le portefeuille de services professionnels et gérés de Converge, soutenu par une équipe mondiale d'experts, offre également des options supplémentaires aux clients qui cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle, à migrer en toute confiance ou à réduire davantage leurs responsabilités opérationnelles.

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche générale de Converge en matière de solutions permet de proposer des services perfectionnés en matière d'analyse, de modernisation des applications, d'infonuagique, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseils, d'implantation et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com

