INVITATION AUX MÉDIAS - INAUGURATION DU TABLEAU CITÉ MÉMOIRE À POINTE-AUX-TREMBLES





La Pointe de l'Île

MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les médias sont conviés à l'inauguration du nouveau tableau de Cité Mémoire sur la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Ce tableau, intitulé La Pointe de l'Île, écrit et imaginé par les artistes Michel Lemieux et Michel Marc Bouchard, invite les gens à naviguer à travers l'histoire du Vieux-Pointe-aux-Trembles dans un parcours en constante évolution où histoire, poésie et humanité se rencontrent. Une expérience interactive unique!

Date : Lundi 30 mai 2022



Heure : 20 h : Accueil des invités et vin d'honneur

20 h 30 : Allocutions

21 h 15 : Dévoilement du tableau Cité Mémoire



Lieu : Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles (angle de la rue Notre-Dame Est et du boulevard Saint- Jean-Baptiste)

L'événement se déroulera en présence de madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, de madame Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de RDP-PAT, des membres du conseil d'arrondissement, ainsi que de madame Chantal Rouleau, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. Elles seront accompagnées par messieurs Martin Laviolette, directeur général et producteur délégué, Michel Lemieux et Michel Marc Bouchard, artistes, de Montréal en Histoires.

