UNE RÉSIDENTE DE HAMILTON GAGNE UN GROS LOT DE 60 MILLIONS DE DOLLARS GRÂCE À UN BILLET DE LOTTO MAX ACHETÉ SUR OLG.CA





TORONTO, le 26 mai 2022 /CNW/ - Leah Murdoch-Gerics de Hamilton, la nouvelle multimillionnaire de l'Ontario, a un excellent conseil à offrir aux gens qui achètent leurs billets de loterie sur OLG.ca : n'ignorez pas le courriel d'OLG vous informant que vous avez gagné!

Leah a gagné le gros lot de 60 millions de dollars au tirage de LOTTO MAX du 19 avril 2022. Elle a collecté le gain qui changera sa vie du tout au tout lors d'une cérémonie spéciale où un chèque lui a été présenté au Trackside Clubhouse du centre Woodbine Entertainment, à Toronto.

Leah, qui a acheté son billet LOTTO MAX avec Mise-éclair à 5 $ sur OLG.ca, est devenue la plus importante gagnante d'un gros lot LOTTO MAX à ce jour ayant acheté son billet en ligne.

Le matin suivant le tirage, elle se souvient avoir reçu un courriel d'OLG l'informant qu'elle avait gagné un lot, mais comme une journée chargée l'attendait, elle a décidé de l'ouvrir plus tard. Mère et épouse de 58 ans, Leah nous a confié : « Quand je vois des courriels d'OLG dans ma boîte de réception, c'est généralement pour me dire que j'ai gagné un billet gratuit, mais celui-ci était différent. » Lorsqu'elle a ouvert une session dans son compte OLG et vu le montant de son lot, une vague de calme soudaine l'a envahie. « Je ne savais pas quoi faire. J'avais peine à croire ce qui se passait. »

Elle a attendu que son mari ait un petit moment libre pour qu'elle puisse lui montrer une capture d'écran du montant du lot. « Il m'a regardée et a dit : "Oh, tu as gagné 60 000 $". Je lui ai dit de regarder de plus près. Le moment de réalisation s'est peint clairement sur son visage! Nous nous sommes fixés du regard, sous le choc. »

L'un des meilleurs souvenirs de cette expérience pour Leah et son mari a été d'annoncer à leurs enfants que leur vie allait changer. « Le choc se lisait sur leur visage quand ils ont réalisé qu'ils pourraient prendre part au plaisir sans devoir assumer de responsabilités », a raconté Leah en riant. « Par contre, mon mari et moi étions tout à fait conscients de la responsabilité que représentait ce gain, ce don du ciel. Nous savons qu'il nous faut dépenser cet argent judicieusement. »

Leah, qui joue occasionnellement à la loterie, a ajouté que décider quoi faire de son gain semble irréel, mais qu'elle est entourée de sages conseillers. « En fait, mon mari prévoyait prendre sa retraite, mais il a accepté un poste surprise en tant que gestionnaire des avoirs de la famille. »

Pour l'instant, le seul plan qu'a Leah est un voyage en famille, bien qu'elle n'ait pas encore choisi la destination. « Je ne vois aucun chambardement majeur de notre vie dans l'immédiat, car qui sait ce qui se passera au cours de la prochaine année », a conclu Leah. « Ça a été tout un cheminement sur le plan des émotions, de l'incrédulité à l'enthousiasme. Je suis émue et honorée de m'être trouvée au bon endroit, au bon moment. »

Des gagnants d'OLG

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario

Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances Suivez-nous sur Twitter @PlaySmartOLG

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1 866 531-2600

Available in English



Cliquez ic i si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE OLG Winners

Communiqué envoyé le 26 mai 2022 à 14:09 et diffusé par :