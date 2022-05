LES PRODUITS LG GRAM 2022 CANADIENS OFFRENT UNE PERFORMANCE PUISSANTE ET UNE PLUS GRANDE COMMODITÉ





Le LG gram 2022 offre des fonctions de sécurité innovantes faisant appel à l'IA afin de soutenir le mode de travail personnel des utilisateurs en mouvement

TORONTO, le 26 mai 2022 /CNW/ - LG Electronics (LG) Canada a annoncé le lancement de ses ordinateurs portables haut de gamme LG gram 2022. Les nouveaux modèles, qui permettent de travailler de n'importe où, perpétuent l'héritage de la marque en matière de portabilité supérieure et de conception élégante et ultralégère et sont dotés de logiciels novateurs et du matériel informatique le plus récent pour offrir une puissance et une commodité encore plus grandes.

La gamme LG gram 2022 comprend cinq nouveaux modèles d'ordinateurs portables : le gram 17 (17Z90Q), le gram 16 (16Z90Q), le gram 15 (15Z90Q), le gram 14 (14Z90Q), le gram 2 en 1 (16T90Q) ainsi que le tout premier moniteur portable de la série, le +view pour LG gram (16MQ70).

Élevant la barre en matière de sécurité et permettant aux utilisateurs de travailler de n'importe où, les ordinateurs portables LG gram 2022 rehaussent l'expérience utilisateur grâce à LG Glance par MirametrixMD, une solution logicielle novatrice faisant appel à l'IA pour améliorer la sécurité et la commodité. Cette technologie permet de verrouiller automatiquement l'écran si l'utilisateur s'éloigne de son ordinateur portable1 et d'aviser l'utilisateur et de brouiller le contenu sur lequel il travaille si quelqu'un regarde l'écran par-dessus son épaule2. Si un moniteur distinct est branché sur l'ordinateur portable, le curseur de la souris et la fenêtre en cours d'utilisation se déplacent automatiquement sur l'écran que regarde l'utilisateur.

Les modèles de cette année offrent également un environnement optimisé pour la vidéoconférence avec des fonctions telles que la connexion faciale, la suppression du bruit par l'IA et une caméra Web pleine HD intégrée. Les écrans IPS avancés de LG sont désormais dotés d'un revêtement antireflet3 qui réduit les reflets gênants et permet aux utilisateurs de voir plus facilement ce sur quoi ils travaillent, quelles que soient les conditions de lumière ambiante.

La gamme gram 2022 comprend également le +view pour LG gram, un moniteur portable de 16 po avec étui amovible qui se branche par USB-C pour élargir l'espace de travail numérique. Le moniteur portable peut être placé à côté d'un ordinateur portable en orientation horizontale ou verticale4 pour offrir un aspect homogène et une toile IPS de format d'image 16:10 pour un mode multitâche avancé.

« Nous sommes ravis de soutenir les Canadiens, et ce, peu importe la façon et l'endroit où ils veulent travailler », a déclaré Adam Belzycki, directeur des solutions d'affaires en TI chez LG Electronics Canada. « Les choix que nous faisons, comme ceux relatifs au lieu où nous travaillons et aux technologies que nous utilisons, sont le miroir de notre mode de travail. La portabilité ultralégère, la durabilité et la grande autonomie de la batterie du LG gram permettent aux utilisateurs de bénéficier d'une flexibilité maximale dans la manière dont ils choisissent de travailler. »

Chaque nouvel ordinateur portable LG gram offre une performance puissante soutenue par un processeur IntelMD CoreMC de 12e génération, qui est doté d'un disque SSD NVMeMC de 4e génération et qui fait appel à une mémoire vive LPDDR5 à basse tension pour accroître la puissance d'environ 22 % par rapport aux modèles gram 20215. Dotés de la plateforme IntelMD EvoMC, les ordinateurs portables gram 2022 de LG offrent jusqu'à 25,5 heures d'autonomie avec une seule charge, donnant ainsi aux utilisateurs la liberté de travailler, ou de jouer, partout où la journée les mène.

Les ordinateurs portables haut de gamme de LG sont synonymes de qualité d'image exceptionnelle. Dotés d'un écran au format 16:10 et de panneaux IPS à résolution WQXGA (2 560 x 1 600)6, les nouveaux LG gram offrent des images nettes et éclatantes avec une haute luminosité, une couverture à 99 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et un vaste espace-écran pour répondre aux divers besoins de productivité et de divertissement des utilisateurs. Grâce à son cadre très mince sur les quatre côtés, chaque modèle offre un excellent rapport écran-boîtier et est suffisamment robuste pour répondre à la rigoureuse norme MIL-STD-810G de l'armée américaine.

La gamme LG gram 2022 reste également fidèle à l'image fondamentale de la marque en proposant des modèles compacts et ultralégers sans pour autant sacrifier la durabilité ni les performances. Tous les produits LG gram 2022 sont livrés dans un emballage écologique qui peut être réutilisé après avoir été déballé et qui se transforme astucieusement en calendrier de bureau et en porte-crayons.

Le nouveau modèle LG gram 2 en 1 2022 de 16 po, un appareil polyvalent qui permet aux utilisateurs de passer de l'ordinateur portable à la tablette en quelques secondes, contient des applications de dessin et de prise de notes optimisées pour le stylet de LG (Wacom AES 2.0). Grâce à la prise en charge intégrée du stylet et à l'interface utilisateur faisant appel à l'intelligence artificielle de LG, les plus récents appareils gram convertibles offrent une plus grande efficacité au travail ainsi qu'une expérience d'écriture et de dessin réactive et agréable.

Les modèles LG gram 2022 vendus au détail au Canada seront également équipés d'un clavier bilingue anglais et français.

Afin de répondre aux besoins en constante évolution des Canadiens qui mènent plusieurs activités et des entrepreneurs, la communauté Facebook Hustle Hub par LG gram permet aux utilisateurs de créer des réseaux et d'accéder à des ressources et à des renseignements pertinents. Les propriétaires d'ordinateurs portables LG gram qui enregistrent leur produit recevront une trousse de bienvenue Hustle Hub et bénéficieront d'offres exclusives et d'avantages réservés aux membres.

La gamme d'appareils LG gram 2022 sera offerte en ligne chez Amazon, Best Buy, Canada Computers, Costco, Memory Express, Newegg, Bureau en Gros et La Source à compter du 1er juin et sera offerte en magasin à partir de la mi-juin 2022 chez Amazon, Best Buy, Canada Computers, Costco, Memory Express et Bureau en Gros. Les consommateurs qui se procureront l'un des nouveaux modèles LG gram 2022 d'ici le 31 juillet recevront également le moniteur portable + view (16MQ70) et la trousse Hustle Hub en cadeau - une valeur de 500 $ CA. Les appareils LG gram se détaillent à partir de 1 749,99 $ CA.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme de produits LG gram 2022, y compris des renseignements sur les produits, les caractéristiques techniques de ces derniers et les points de vente, veuillez visiter le lg.ca.

Caractéristiques techniques :



LG gram 17 (17Z90Q) LG gram 16 (16Z90Q) LG gram 15 (15Z90Q) LG gram 14 (14Z90Q) LG gram 16 2 en 1 (16T90Q) Dimension de l'écran 17 po 16 po 15,6 po 14 po 16 po ACL WQXGA (2 560 x 1 600) IPS WQXGA (2 560 x 1 600) IPS Pleine HD (1 920 x 1 080) Écran tactile IPS WUXGA (1 920 x 1 200) IPS WQXGA (2 560 x 1 600) Écran tactile IPS avec verre

CorningMD Gorilla GlassMD VictusMD Luminosité (typ.) 350 nits 300 nits 350 nits 300 nits Poids 1 350 g 1 199 g 1 140 g 999 g 1 480 g Dimensions 378,8 x 258,8 x 17,7 mm (14,91 x 10,18 x 0,70 po) 354,5 x 242,1 x 16,8 mm (13,96 x 9,53 x 0,66 po) 356,1 x 222,9 x 17,4 mm (14,02 x 8,78 x 0,69 po) 312 x 213,9 x 16,8 mm (12,28 x 8,42 x 0,66 po) 356,6 x 248,3 x 16,9 mm

(14,04 x 9,78 x 0,67 po) Batterie 80 Wh - GPU interne 90 Wh - GPU externe 80 Wh - GPU interne 90 Wh - GPU externe 80 Wh 72 Wh 80 Wh Processeur Processeur IntelMD CoreMC de 12e génération (Alder Lake) GPU Carte graphique IntelMD IrisMD Xe (i7, i5), carte graphique IntelMD UHD (i3) * Option : NVIDIA RTX 2050 de 4 Go (GDDR6) Carte graphique IntelMD IrisMD Xe (i7, i5), carte graphique IntelMD UHD (i3) Mémoire 8/16/32 Go (LPDDR5-5, 200 MHz, double canal) Stockage Double fente SSD (NVMeMC de 4e génération) Haut-parleurs Haut-parleurs stéréo (1,5 W x 2), son HD avec DTS X Ultra, suppression du bruit par l'IA Durabilité MIL-STD-810G Port d'entrée/de sortie* Sortie pour casque d'écoute (casque à 4 pôles, type US), HDMI, USB 3.2 Gen 2x1 (x 2), USB 4 Gen 3x2 de type C (x 2, alimentation électrique, DisplayPort, ThunderboltMC 4), Carte microSD Sortie pour casque d'écoute (casque à 4 pôles, type US), USB 3.2 Gen 2 (x 1), USB 4 Gen 3x2 de type C (x 2, alimentation électrique, DisplayPort, ThunderboltMC 4), Carte microSD Logiciels LG Glance par MirametrixMD, PCmover Professional LG Glance par MirametrixMD, PCmover Professional, Notes Wacom, Wacom Bamboo Paper Couleur Offert en noir volcanique Wi-Fi Réseau étendu 802.11 ax Wi-Fi 6e génération étendu 2,4 GHz/5 GHz/6 Ghz Canaux de 160 MHz 2 Gb/s Caméra Web Caméra Web pleine HD avec capteur IR Accessoires -

Stylet de LG (Wacom AES 2.0 et WGP)

* Les conventions de dénomination des dispositifs USB ont changé : USB 3.0 (ou USB 3.1 Gen 1) et USB 3.1 (ou USB 3.1 Gen 2) deviennent respectivement USB 3.2 Gen 1x1 et USB 3.2 Gen 2x1.

1 L'écran se verrouille si le visage de l'utilisateur enregistré n'est plus détecté devant l'ordinateur portable (à une distance de 35 à 74 cm de la caméra Web). 2 La fonction s'active lorsque l'ordinateur détecte qu'une personne placée derrière ou près de l'utilisateur regarde l'écran (la personne doit se trouver dans le champ de vision de la caméra pour que la fonction s'active). 3 À l'exception du modèle gram 2 en 1, 16T90Q 4 Le logiciel OnScreen Control doit être installé pour passer de l'orientation verticale à l'orientation horizontale. 5 Selon des tests effectués en interne, la mémoire vive LPDDR 5 utilisée dans les modèles LG gram 2022 atteint une fréquence d'horloge allant jusqu'à 5 200 MHz. Les modèles gram précédents faisaient appel à une mémoire vive LPDDR 4X ayant une fréquence d'horloge allant jusqu'à 4 266 MHz. 6 Sauf pour le gram 15 (panneau IPS 16:9 pleine HD [1 920 x 1 080]) et le gram 14 (panneau IPS 16:10 WUXGA [1 920 x 1 200]).

À propos de la société de solutions d'affaires de LG Electronics

La société de solutions d'affaires de LG Electronics est une partenaire de confiance qui offre des solutions et des produits novateurs à diverses industries à l'échelle mondiale. Grâce à son portefeuille d'offres uniques, comme l'affichage OLED et à DEL à la pointe de l'industrie, le nom de LG est respecté dans le monde entier. Les solutions informatiques de LG incluent les moniteurs professionnels, les ordinateurs portables, les projecteurs, les appareils infonuagiques, les écrans médicaux et les robots commerciaux, tous conçus pour maximiser l'efficacité au travail et offrir à ses clients des produits de grande valeur. Pour en savoir davantage sur les solutions d'affaires de LG, visitez le www.LG.com/b2b.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., qui a des bureaux à Toronto et à Vancouver, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des appareils ménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs d'ordinateur et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

SOURCE LG Electronics Canada

Communiqué envoyé le 26 mai 2022 à 14:05 et diffusé par :