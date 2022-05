Le Canada et l'Administration aéroportuaire de Saint John investissent dans les infrastructures de traitement des eaux usées de l'Aéroport de Saint John afin d'ouvrir la voie à un développement ultérieur





SAINT JOHN, NB , le 26 mai 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments ou de réseaux d'aqueduc et d'égout, il est essentiel de disposer d'infrastructures fiables pour renforcer les collectivités. Les investissements dans un traitement des eaux usées plus sûr et plus efficace permettent à nos collectivités de rester saines, vertes et durables.

Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Alexander (Sandy) Ross, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Saint John, ont annoncé le financement d'importants travaux d'amélioration à l'installation de traitement des eaux usées de l'Aéroport de Saint John.

Grâce à ce financement, l'Administration aéroportuaire de Saint John apportera des améliorations à son installation de traitement des eaux usées. Elle passera d'un système de désinfection par chloration à un système de désinfection aux rayons UV. Cela permettra au système de traiter quotidiennement une plus grande quantité d'eaux usées et de rejeter une eau plus propre dans l'environnement. Une fois les travaux terminés, l'installation de traitement des eaux usées améliorée comprendra une station de relèvement des eaux usées, deux stations de pompage et une station de traitement des eaux usées.

Ces améliorations permettront d'accroître l'efficacité de l'installation de traitement des eaux usées et de soutenir la croissance future de l'Aéroport de Saint John, une infrastructure cruciale pour les voyageurs, les entreprises et les résidents du sud du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement du Canada investit plus de 941 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que l'Administration aéroportuaire de Saint John fournit plus de 1,4 million de dollars.

« L'Aéroport de Saint John est un levier essentiel du développement économique de Saint John-Rothesay. Il relie les résidents et les entrepreneurs de notre région au reste du Canada, aux villes de la côte Est et aux marchés mondiaux. Les améliorations apportées à l'installation de traitement des eaux usées de l'aéroport sont essentielles pour que l'installation puisse continuer de servir davantage d'entreprises et de clients de manière durable. »

Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au nom de toute l'équipe de l'aéroport de Saint John, je tiens à remercier chaleureusement le gouvernement fédéral pour le financement de 941 000 $ accordé dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et du volet Infrastructures vertes (VIV). Ce financement permettra à l'aéroport de Saint John de remplacer une infrastructure vieillissante par une nouvelle installation de traitement des eaux usées à la fine pointe de la technologie. Une fois terminé, le système permettra de traiter les effluents actuels tout en offrant une capacité pour l'avenir prévisible. Le processus résultant améliorera à la fois la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. »

Mark Bettle, président du conseil d'administration, Administration aéroportuaire de Saint John

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 700 millions de dollars dans plus de 470 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick.

Au cours de cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 45 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 4 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructure visant l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

