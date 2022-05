Plan québécois des infrastructures 2022-2032 - De belles et nouvelles écoles pour le Québec : investissements de près de 2,5 G$ pour la prochaine année scolaire





QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec maintient le cap dans le déploiement de sa nouvelle génération d'écoles et poursuit ses actions pour doter le réseau de l'éducation public de lieux d'apprentissage stimulants, adaptés et sécuritaires pour les élèves. Rappelant que l'éducation est l'une des priorités gouvernementales, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, a fait l'annonce aujourd'hui d'investissements majeurs représentant près de 2,5 milliards de dollars pour la construction, l'agrandissement, le remplacement et la mise à niveau des infrastructures scolaires au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Grâce aux investissements historiques faits au cours des quatre dernières années et à ceux engagés au PQI 2022-2032, nos écoles feront peau neuve.

Agrandissement, construction et remplacement d'écoles

Plus de 1,2 milliard de dollars sont prévus pour poursuivre la réalisation de projets et entamer de nouveaux projets de construction, de remplacement et d'agrandissement d'écoles. Cette somme servira notamment à construire huit écoles primaires, à reconstruire neuf écoles primaires devenues trop vétustes et à agrandir ou à réaménager quatre centres de formation professionnelle.

Rénovation d'écoles

Plus de 1,2 milliard de dollars sont destinés à maintenir et à rétablir l'état du parc immobilier pour l'année scolaire 2022-2023. À terme, des milliers de projets de rénovation seront réalisés dans des écoles aux quatre coins du Québec.

Citation :

« L'éducation est un facteur important de changement, de succès et de socialisation et permet la réalisation du plein potentiel des élèves. Et l'école en est la base. L'annonce d'aujourd'hui me rend donc extrêmement fier. Elle démontre que notre gouvernement pose encore une fois des gestes concrets pour faire de l'éducation sa priorité. Cet investissement majeur profitera directement aux élèves ainsi qu'à tout le personnel scolaire qui fréquentent ces lieux chaque jour. En rénovant ou en construisant des écoles de façon inspirante, nous leur disons que leur école a une mission importante et que nous faisons le nécessaire pour l'honorer. La poursuite du déploiement de la nouvelle génération d'écoles permettra assurément de contribuer à l'atteinte de cet objectif, sans compter que les travaux de rénovation qui sont et seront réalisés font partie intégrante de la relance économique des régions du Québec, notamment par l'utilisation de matériaux de chez nous. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Les investissements annoncés sont prévus au Plan québécois des infrastructures 2022-2032.

La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments ou de locaux modulaires par les organismes scolaires. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra plus de 965 millions de dollars.

vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments ou de locaux modulaires par les organismes scolaires. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra plus de 965 millions de dollars. La mesure Remplacement d'un bâtiment vise à démolir et à reconstruire des écoles devenues trop vétustes. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra 255 millions de dollars.

vise à démolir et à reconstruire des écoles devenues trop vétustes. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra 255 millions de dollars. Les mesures Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien ont pour objectif de soutenir la réalisation de travaux de rénovation dans des écoles existantes. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra plus de 1,2 milliard de dollars.

et ont pour objectif de soutenir la réalisation de travaux de rénovation dans des écoles existantes. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra plus de 1,2 milliard de dollars. Tous les travaux de construction et de reconstruction d'écoles réalisés par les organismes scolaires devront s'inscrire dans la nouvelle vision gouvernementale pour une nouvelle génération d'écoles.

Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, cette nouvelle génération d'écoles est adaptée aux méthodes d'enseignement modernes. Les espaces communs favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Depuis les quatre dernières années, le gouvernement du Québec a investi plus de 11 milliards de dollars dans les infrastructures du réseau public de l'éducation pour l'ajout d'espace, le remplacement de bâtiments et la rénovation de ceux-ci.

En quatre ans, le gouvernement a doublé le budget du PQI pour l'éducation, celui-ci passant de 9 milliards de dollars à plus de 21 milliards de dollars.

