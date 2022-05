Le lieu historique national de La Fourche donne officiellement le coup d'envoi de la saison touristique estivale 2022 le 28 mai, dans le cadre de l'événement Portes ouvertes Winnipeg





Préparez-vous à vivre des expériences inoubliables en découvrant la nature et en vous imprégnant de l'histoire des lieux.

TERRITOIRE DU TRAITÉ N° 1, WINNIPEG, MB, le 26 mai 2022 /CNW/ - Le lieu historique national de La Fourche dévoile la toute nouvelle version de la visite intitulée Là où nos histoires se rencontrent, dans le cadre de l'événement Portes ouvertes Winnipeg. Animée par des interprètes en costume, la visite entraîne les visiteurs à travers différentes époques et leur fait découvrir l'histoire fascinante de ce site important. Ils y apprennent que les Premières Nations y ont commercé pendant des milliers d'années, que les premiers étrangers venus d'Europe ont cartographié le territoire et que la nation métisse, à l'époque de la traite des fourrures, a façonné ce qui allait devenir le Manitoba.

Nous invitons le public à se joindre à nous pour profiter d'une visite gratuite dans le cadre de Portes ouvertes Winnipeg, les 28 et 29 mai. Il suffit de s'inscrire au comptoir d'information de Parcs Canada situé au centre d'information touristique de Voyage Manitoba. Des visites auront lieu tous les jours à 11 h et 15 h en anglais, et à 13 h en français. Pendant le reste de la saison, la visite sera offerte aux tarifs habituels.

Ceux qui souhaitent explorer seuls le site pourront le faire en téléchargeant l'application de visites guidées de Parcs Canada. Il faudra toutefois attendre que le sentier de la Promenade-Riveraine soit nettoyé, après la décrue des eaux des rivières Rouge et Assiniboine, pour pouvoir l'emprunter en toute sécurité.

Tout au long de l'été, les visiteurs de La Fourche rencontreront, au hasard de leurs promenades, des interprètes de Parcs Canada qui leur proposeront des activités amusantes et interactives axées sur la découverte de l'histoire fascinante du site. Parcs Canada offrira d'autres activités éducatives ludiques à un public de tous les âges pendant le week-end de la Fierté canadienne, du 3 au 5 juin. N'oubliez pas de saluer les membres de notre équipe qui suivront le char de Parcs Canada, dans le centre-ville de Winnipeg, lors du défilé officiel de la fierté gaie, le dimanche 5 juin !

La Fourche offre le cadre parfait pour des expériences mémorables et sûres. Qu'ils soient à la recherche d'aventures, de plaisirs pour toute la famille, d'une occasion d'explorer l'histoire, ou d'une pause dans leur quotidien, d'innombrables expériences uniques répondent aux besoins des visiteurs.

La santé et la sécurité des visiteurs et des employés sont de la plus haute importance. C'est pourquoi Parcs Canada continue de suivre les conseils, les directives et les exigences des autorités et des experts en santé publique afin de limiter la propagation de la COVID-19. Depuis le 15 mars, le gouvernement du Manitoba a levé toutes les restrictions sanitaires liées à la COVID-19. Toutefois, le personnel de Parcs Canada continuera à porter le masque afin d'assurer le bien-être et la sécurité de tous les visiteurs.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer leur visite et sur les services pouvant être offerts. Les visiteurs sont priés de planifier leur séjour en vérifiant la disponibilité des visites guidées sur le site Web avant de partir, de suivre les conseils des experts en santé publique et de respecter la signalisation et les directives des employés de Parcs Canada.

Citations

« Les Canadiens et Canadiennes ont la chance de vivre dans un pays qui offre des paysages variés et une riche histoire. Chacune des aires protégées du réseau de sites de Parcs Canada est une porte d'entrée idéale pour découvrir et mieux connaître le patrimoine naturel et culturel du Canada et pour s'en rapprocher. À l'approche de l'été, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à aller explorer des endroits comme le lieu historique national de La Fourche, en marchant sur les traces de l'histoire et en profitant des importants bienfaits physiques et mentaux du plein air. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'Agence Parcs Canada est fière de proposer aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité, à l'échelle du pays. L'équipe de Parcs Canada travaille assidûment pour que chaque personne reparte avec des souvenirs inoubliables. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux visiteurs et les habitués de La Fourche pour leur faire vivre des moments mémorables et découvrir tout ce que cet endroit unique a à offrir. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

Faits en bref

Situé au confluent des rivières Rouge et Assiniboine, au coeur de l'Amérique du Nord, le lieu historique national de La Fourche est un lieu clé de l'histoire et du développement du Canada , de la préhistoire à nos jours. Bien avant l'arrivée des explorateurs européens, il servait de halte traditionnelle aux peuples autochtones. Les Premières Nations y installaient leur campement pour faire le plein de provisions et commercer. Aujourd'hui, c'est un lieu de rassemblement pour les visiteurs de tous âges qui viennent profiter de la culture, de la nature et de l'histoire du site.

, de la préhistoire à nos jours. Bien avant l'arrivée des explorateurs européens, il servait de halte traditionnelle aux peuples autochtones. Les Premières Nations y installaient leur campement pour faire le plein de provisions et commercer. Aujourd'hui, c'est un lieu de rassemblement pour les visiteurs de tous âges qui viennent profiter de la culture, de la nature et de l'histoire du site. Vous vous déplacez à bord d'un véhicule électrique? Des bornes de recharge pour véhicules électriques sont à la disposition des visiteurs qui viennent à La Fourche. Elles se trouvent dans les aires de stationnement, où elles sont clairement indiquées.

Vous voulez un passeport hors du commun vers la nature, l'histoire et l'aventure? La carte d'entrée Découverte de Parcs Canada procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.

Arrêtez-vous au centre d'information touristique de Voyage Manitoba pour vous procurer un souvenir de votre visite dans un site de Parcs Canada. Tous les revenus générés par vos achats financeront des programmes et des initiatives de conservation dans la région.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 26 mai 2022 à 12:12 et diffusé par :