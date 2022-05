LE CANADA INVESTIT DANS LA CRÉATION DE DAVANTAGE DE LOGEMENTS À EDMONTON





EDMONTON, AB, le 26 mai 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, ont annoncé que le gouvernement fédéral verse près de 3 millions de dollars pour l'achat et l'aménagement de terrains sur le site du casernement Griesbach, l'ancienne base des Forces canadiennes Edmonton.

Ce financement fédéral pour l'achat de terrains aide deux groupes, HomeEd et la Métis Capital Housing Corporation, à aménager davantage de logements dans le Village à Griesbach dans le nord d'Edmonton, une collectivité de la Société immobilière du Canada.

L'ensemble d'habitation proposé par HomeEd comprend l'aménagement d'environ 85 maisons en rangée de trois chambres. Cet ensemble résidentiel mixte du marché visera le statut d'habitation à consommation énergétique nette zéro, ce qui démontre un solide engagement envers la qualité et la durabilité environnementale.

L'ensemble résidentiel proposé par la Métis Capital Housing Corporation comprendra environ 127 logements pour la communauté métisse et d'autres personnes et familles autochtones, dont 50 logements destinés aux femmes et aux enfants fuyant une situation de violence. Les résidents et résidentes auront accès à des services de soutien sur place à temps plein, notamment des programmes culturels, des programmes de renforcement d'aptitudes à la vie quotidienne, des services de consultation, une cuisine communautaire, une garderie et un jardin communautaire.

Le gouvernement du Canada travaille avec HomeEd et la Métis Capital Housing Corporation pour obtenir des fonds de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) afin de réaliser les aménagements proposés.

L'achat des terrains est financé dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux (ITF), un fonds de 202 millions de dollars qui appuie la cession de terrains et d'immeubles fédéraux excédentaires afin qu'ils soient transformés en logements abordables. L'ITF est une initiative de la SNL mise en oeuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Services publics et Approvisionnement Canada, Emploi et Développement social Canada et la Société immobilière du Canada.

Citations :

« La Stratégie nationale sur le logement permet de s'assurer que davantage de logements accessibles sont offerts aux personnes dans le besoin partout au Canada. Dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux, on réaffecte des terrains en y construisant des logements qui répondent aux besoins de la population comme celle du Village à Griesbach, à Edmonton. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'itinérance est une réalité pour un trop grand nombre de personnes à Edmonton, et nous nous efforçons de faire en sorte que tous les membres de notre collectivité aient un chez-soi sûr. Cet investissement dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux aidera nos citoyens les plus vulnérables et fera une différence dans le travail en cours pour mettre fin à l'itinérance et assurer l'abordabilité du logement en Alberta et partout au pays. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, député fédéral d'Edmonton-Centre

« Cette annonce cadre avec l'engagement de la Société immobilière du Canada qui consiste à offrir des options de logement abordable dans le Village à Griesbach et dans ses collectivités partout au Canada. Félicitations à HomeEd et à la Métis Housing Corporation pour leurs projets de construction de logements qui répondront aux besoins de la population edmontonienne. » - L'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'investissement fait aujourd'hui par nos partenaires fédéraux contribuera grandement à faire de cet ensemble d'habitation un fleuron du développement inclusif et durable à Edmonton. Nous sommes ravis de donner vie à ce modèle de logement de qualité, abordable et accessible. » - Nick Lilley, directeur général, HomeEd

« Le logement est une préoccupation majeure pour de nombreuses familles métisses de la capitale de l'Alberta. L'annonce d'aujourd'hui d'un financement de 3 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour fournir des logements sûrs et abordables à l'ancien casernement Griesbach est une très bonne nouvelle pour toute la communauté autochtone d'Edmonton. » - Audrey Poitras, présidente de la Métis Nation of Alberta

Faits en bref :

L'Initiative des terrains fédéraux fournit 202 millions de dollars sur 10 ans pour créer 4 000 logements grâce au transfert à coût faible ou nul de terrains et d'immeubles fédéraux excédentaires à des fournisseurs de logements.

Au 31 mars 2022, la SCHL s'est engagée à investir 108,8 millions de dollars pour soutenir la création de plus de 3 200 logements, dont plus de 1 000 seront abordables.

o A bordabilité : 30 % des logements doivent avoir un loyer inférieur à 80 % du loyer médian du marché local durant au moins 25 ans.

o Efficacité énergétique : réduction d'au moins 25 % de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux codes nationaux du bâtiment ou au rendement antérieur.

o Accessibilité : 20 % des logements doivent répondre aux normes d'accessibilité.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

